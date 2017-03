Rechazan aranceles en negociación de TLC

Ciudad de México─ Uno de los fundamentales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será no permitir el regreso de aranceles entre los países que conforman la región, dijo Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.En entrevista, luego de su participación en la 12 Summit de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), el funcionario dijo que si bien hasta ahora no hay una comunicación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre los puntos que querrá renegociar, el Gobierno mexicano tiene claridad sobre algunos fundamentales que defenderá.The Wall Street Journal dio a conocer que el presidente Donald Trump habría enviado un primer borrador al Congreso de EU con su propuesta de renegociación del TLC, donde uno de los principales cambios sugeridos es la imposición de tarifas arancelarias cuando el nivel de importación "dañe o amenace seriamente" a industrias locales."No es un posicionamiento oficial y no tenemos opinión, sabemos que Estados Unidos está haciendo su propio consenso (sobre el TLC), al igual que nosotros. En México tenemos principios de negociación y uno de ellos es no regresar a un escenario donde vamos a tener que pagar aranceles, porque es algo que dejó de existir en América del Norte hace mucho tiempo", dijo en entrevista.Durante su participación ante inversionistas y directivos de fondos de capital privado, Baker Pineda sostuvo que la renegociación del Tratado no iniciará antes de julio, ya que el proceso interno de Estados Unidos establece un periodo de 90 días para consultar a todos los involucrados en dicha negociación."La renegociación iniciará cuando Estados Unidos esté listo. México ya está listo", expuso.Ante ello, Roberto Gil Zuarth, Senador por el Partido Acción Nacional, llamó a no acelerar la renegociación del acuerdo comercial más importante del país, dados los procesos políticos en los que están inmersos los partidos."Tengo la preocupación de que sea México el que le ponga prisa a la negociación. Debemos ser nosotros los que debemos tener pies de plomo. Sobre todo porque el Gobierno del País y las instituciones políticas van a entrar a un momento complicado por el proceso electoral, donde hay una sucesión presidencial y un cambio en el Senado de la República. No sé si sea una buena idea", expuso.Juan Carlos Baker Pineda puntualizó que la renegociación del TLC se deberá privilegiar en pro de los intereses de la nación e independientemente de los tiempos políticos.

