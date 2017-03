‘No mostraron orden contra Tarín’

Ciudad de México– La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, afirmó que nunca hubo una orden judicial que permitiera la detención del priista Antonio Enrique Tarín, refugiado en el recinto por más de 30 horas para evitar su aprehensión por el delito de peculado.“Permaneció aquí, dentro del grupo que lo había invitado a asistir y mientras no se exhibiera orden judicial, la presidencia de la Mesa Directiva no podía autorizar el ingreso de elementos de Policía Judicial, en este caso del estado de Chihuahua y de la Ciudad de México, para llevar a cabo la detención”, explicó.Señaló que si bien hubo una petición de la Fiscalía General del estado de Chihuahua para ingresar al Palacio Legislativo y detener al diputado suplente antes de que obtuviera una suspensión provisional, no hubo una orden judicial que solicitara cateo, presentación o ubicación de la persona.“Luego entonces, no es procedente una solicitud de una autoridad administrativa, para que la presidenta de la Mesa Directiva ejerciera la atribución.“En el caso de que se hubiera exhibido orden judicial específica, es una situación que pudiera haber ocasionado y dado lugar a que se ejerciera esta atribución”, justificó Murguía.Señaló que si en un domicilio particular no procede una detención sin orden judicial, con más razón si se trata del Poder Legislativo.Murguía negó que se haya ayudado a esconderse al suplente del diputado fallecido Carlos Hermosillo, pese a que permaneció varias horas atrincherado en las oficinas de la Cámara luego de que no pudo rendir protesta.“No hubo instrucción, ni indicación de ningún tipo para darle cobijo, protección, a esta persona.Afirmó que fue responsabilidad de la bancada que lo invitó a entrar mantenerlo en sus oficinas, en referencia al PRI.Negó haber dado alguna instrucción para que se le apoyara y dijo desconocer que el personal de resguardo facilitó, incluso, motonetas para facilitar la salida de Tarín del recinto, una vez que tuvo en sus manos la suspensión provisional.

