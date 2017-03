Segob urge a estados a poner orden y disciplina en prisiones

Ciudad de México— Ante la grave crisis de seguridad que se vive en las cárceles del país, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong hizo un fuerte llamado a los estados a establecer orden y disciplina en las prisiones antes de haya más situaciones que lamentar.En el marco de la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, el encargado de la política interna dijo que este es un tema que todas y cada una de las entidades debe atender de forma prioritaria, con los recursos que el gobierno federal ha entregado para ello.Osorio Chong anunció que ya instruyó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a convocar a una reunión la próxima semana para plantear compromisos claros y una ruta crítica para atender esta problemática."Se necesita invertir en personal, equipamiento e infraestructura; el gobierno de la República ha destinado recursos a las entidades para ello, por eso, no es aceptable que estos recursos o no se apliquen o sean reprogramados a otras tareas”, manifestó.El titular de la Segob marcó tres prioridades del gobierno federal en materia de seguridad en este encuentro donde se dan cita procuradores de justicia y fiscales, así como los jefes policíacos de toda la República Mexicana, que sirve dijo, como un corte de caja, para fijar prioridades y delinear estrategias de manera conjunta.El primer punto que enlistó fue la importancia de contar con instituciones de seguridad sólidas que puedan cumplir con su labor más allá de cambios de gobierno, donde las entidades cumplan su tarea, en un esfuerzo serio con plazos y metas claras, contando con el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía federal.El segundo, dijo es construir instituciones que sirvan a la sociedad, por lo que hizo un exhorto respetuoso al Poder Legislativo, a no aprobar el dictamen de mando mixto, como está planteado, porque no sería funcional, ya que “el ir y venir de las facultades de seguridad entre órdenes de gobierno generaría incertidumbre y distracción de tiempo, energía y recursos”.Recordó que alrededor de 600 municipios del país no cuentan con una corporación propia, y que sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, al tiempo que las 20 corporaciones más grandes, concentran el 25 por ciento del total de policías, y el 10 por ciento de los policías se dispersan entre mil 100 municipios, promediando alrededor de 12 elementos"Es decir, existe una debilidad estructural que no puede pasarse por alto, y que debe afrontarse desde el marco legal pero no con base en consideraciones políticas sino con altura de miras, pensando no en intereses de partido sino lo que México necesita”, afirmó.Miguel Ángel Osorio Chong agregó que la tercera prioridad tiene que ver con el nuevo Sistema de Justicia Penal, que es una gran transformación que “juntos hemos logrado y que no debemos permitir que se desvirtúe”.Dijo que como todo el Sistema Acusatorio es perfectible, y requiere ajustes para impedir que las nuevas reglas se traduzcan en casos de impunidad, por eso es tan importante seguir trabajando en su consolidación."Y por eso también celebro que ustedes vayan a revisar varios temas puntuales, que van desde los delitos que ameritan prision preventiva hasta aquellos que tienen que ver con el informe policial homologado”.