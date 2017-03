Confía Antonio Tarín lograr amparo

Ciudad de México─ Tras un encierro de casi 15 horas, Antonio Tarín García, suplente del diputado Carlos Hermosillo, que no ha podido rendir protesta en el cargo por estar acusado de peculado, salió de la oficina donde se atrincheró, confiado en lograr el amparo."Ya en espera, en espera de... en unos minutos", dijo en el segundo piso, antes de bajar a desayunar en el restaurante de lujo de la Cámara de Diputados, donde aguardará, también, que lleguen sus abogados.Tarín García salió a las 09:36 horas de la oficina del fallecido Carlos Hermosillo Arteaga."Hablé con los compañeros diputados, el acuerdo es que yo me retiro de la Cámara más al rato y pues siempre respetando y viendo que el Partido Revolucionario Institucional y en apego al decir y el hacer, pues vamos a afrontar el proceso", indicó.Tarín García, exfuncionario del Gobierno de Chihuahua durante la gestión del priista César Duarte, prófugo de la justicia, dijo que se pasó toda la noche estudiando su estrategia jurídica y amaneció agradecido con la bancada del PRI, que lo ha arropado."No, en ningún momento (me dejó solo el PRI), somos respetuosos, ellos fueron muy respetuosos conmigo y yo con ellos, y yo le agradezco a ellos el trabajo y la labor que están haciendo", afirmó.El funcionario negó el cargo de peculado por 300 millones de pesos del cual lo acusa la Fiscalía de Chihuahua.Aunque negó usar la Cámara de Diputados como trinchera, reconoció que aspira a tomar el cargo de diputado, lo que le daría fuero para evitar enfrentar a la justicia.¿A usted le interesa tomar el cargo de diputado?, se le preguntó."Pues yo creo que a usted también le interesa", respondió.Luego entró al restaurante y comenzaron a servirle un desayuno de café y papaya.Tarín García almuerza entre diputados priistas.

