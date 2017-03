Reportan secuestro de sacerdote en Tampico

El sacerdote de Altamira, Óscar López, fue secuestrado, reportaron integrantes de la comunidad católica de ese municipio, por lo que reclaman al Gobierno de Tamaulipas su liberación con vida.De acuerdo con el obispo de la Diócesis de Tampico, José Luis Dibildox, el secuestro ocurrió ayer a las 10:30 de la noche en esa ciudad y ya se pidió un monto económico para la liberación."A pesar de que tenemos cambio de nuevo Gobierno no ha sido posible abatir la inseguridad, tengo yo la triste noticia de que un sacerdote ha sido secuestrado el día de ayer", dijo en conferencia de prensa en Tampico."El padre está secuestrado. Ha habido alguna comunicación con los secuestradores con parte de esta comunidad", agregó.Dibildox dijo que, aunque se ha notificado a las autoridades, aún no se ha presentado una denuncia por temor."Le pedimos a nuestro señor que los secuestradores lo liberen y lo traten humanamente", declaró.El prelado aseguró que este hecho pone en alerta a la todos los habitantes del sur de Tamaulipas y que no tiene precedente en la región.En Altamira, donde también se desarrolló otra rueda de prensa, el sacerdote Ángel Santiago Vargas, de la Iglesia Santiago Apóstol, explicó que el secuestro ocurrió ayer en la colonia El Charro de Tampico, cuando el padre regresaba de una iglesia ubicada en Altamira.Aunque no reveló el monto solicitado por los captores, dijo que el plazo se vence hoy por la tarde y no hay una negociación."Ha habido comunicación con el padre Óscar, dijo que está secuestrado y que estaba bien dentro de lo posible. Todos estamos expuestos, lo que nosotros pedimos es que nos unamos en oración para que regresen a nuestro hermano con bien", declaró.Óscar López tiene unos 40 años y oficia en la iglesia San José Obrero, ubicada en la colonia Miramar de Altamira.En la página de Facebook de la iglesia Santiago Apóstol se pide una oración por la liberación del clérigo y se exige a las autoridades velar por los derechos de libertad y bienestar de los tamaulipecos.

