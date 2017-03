Suspenden a juez que amparó a 'Porky'

Ciudad de México— El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió esta tarde, por tiempo indefinido, al juez federal Anuar González Hemadi por "notoria ineptitud", al otorgarle un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los llamados "Porkys".De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, la suspensión fue acordada de forma unánime por los siete consejeros de la Judicatura en su sesión de este miércoles, para que sean investigados diversos fallos emitidos por el juzgador.La suspensión comenzará este jueves y tendrá vigor por lo menos hasta que el área de disciplina del CJF determine si se inicia un procedimiento administrativo de sanción en su contra.El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz aún no ha sido notificado de la suspensión, de acuerdo con lo que reportaron los funcionarios consultados.Esta es la primera vez que un juez federal es cesado para ser investigado, dos días después de emitir una sentencia que ha sido cuestionada públicamente.González Hemadi concedió un amparo a Diego Cruz Alonso al estimar que no existen elementos para sostener un juicio por el delito de pederastia en su contra.Entre otros argumentos, manifestó que la Fiscalía de Veracruz no acreditó que la víctima estuviera en estado de indefensión, tampoco el abuso sexual, ni una "intención lasciva" de parte del inculpado.Hoy, Hemadi se declaró impedido para resolver el juicio de garantías de Enrique Capitaine, otro de los llamados "Porkys", por el escarnio del que asegura haber sido objeto junto con su esposa e hijas, tras conceder un amparo a Diego Cruz Alonso.El juez federal acordó su impedimento para que el amparo de Capitaine sea turnado a otro impartidor de justicia, pues estima que tras las críticas en redes sociales y medios de comunicación, ya no puede garantizar la imparcialidad en una sentencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.