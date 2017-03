Exige PAN todo el peso de la ley en caso de fiscal de Nayarit

Ciudad de México─ Partido Acción Nacional (PAN) lamentó los vínculos del fiscal general del Estado de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, con el narcotráfico y demandó todo el peso de la ley en México y Estados Unidos contra el funcionario."Como nunca antes, Nayarit necesita un cambio. El daño que el PRI le ha hecho a las instituciones de este estado es profundo y reprobable”, afirmó el líder del PAN, Ricardo Anaya, al condenar que el actual gobierno local haya mantenido al frente de la Fiscalía General del estado a un presunto narcotraficante.Al confiar en que la justicia norteamericana aplicará todo el peso de la ley a Édgar Veytia, Anaya Cortés exigió al gobierno mexicano realizar todas las investigaciones que sean necesarias y que lleven a descubrir quiénes son los cómplices de este exfuncionario, y que sean castigados.Justo en esta institución, que es clave para combatir delitos como el narcotráfico, se encontraba nada más y nada menos que un personaje que hoy está acusado de ser uno de los más grandes narcotraficantes de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana."El mismísimo fiscal general. No cabe ninguna duda de que el PRI le ha hecho un daño terrible a Nayarit y que el cambio tiene que llegar ya”, enfatizó el dirigente nacional del PAN, al tiempo de señalar que el estado necesita un cambio de rumbo."Toño Echevarría (candidato del PAN a la gubernatura de Nayarit) representa ese cambio urgente, ese cambio para tener un gobierno honesto y comprometido en el combate a la delincuencia y la corrupción”, concluyó Anaya Cortés.El fiscal de Nayarit fue detenido en San Diego, California, luego de que una jueza de Nueva York ordenó su detención por tres cargos de narcotráfico: manufacturación, importación y distribución de drogas tanto en México como en Estados Unidos.Mientras, el Departamento de Justicia pidió decomisar a este funcionario de la administración de Nayarit bienes o fondos equivalentes a 250 millones de dólares.La detención de Veytia Cambero fue confirmada por el propio gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, en un mensaje a medios."Édgar Veytia quien se desempeñaba como fiscal general, fue detenido en Estados Unidos, los detalles de la detención y las imputaciones en contra del señor Veytia aún no han sido del conocimiento público y competerá a las autoridades estadounidenses, darlos a conocer”, comentó el mandatario estatal.Dijo que su gobierno respaldará a las autoridades federales y de Estados Unidos en las investigaciones."Todo es especulación, no hay nada formal que se pueda decir que es culpable, cuando en estos momentos apenas se están haciendo las investigaciones”, comentó el gobernador nayarita.Sandoval Castañeda nombró como representante legal de la Fiscalía General a Carlos Valdivia Cortés y comentó que solicitó a las autoridades federales apoyo para resguardar la seguridad en Nayarit.

