Critica Del Mazo inseguridad en Edomex

Ciudad de México— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, criticaron el problema delictivo que padece la entidad, hoy encabezada por Eruviel Ávila.El aspirante aparece en dos promocionales, que ya circulan en redes sociales, en los que reconoce el incremento de la inseguridad en el transporte público y, también, la necesidad de combatir la criminalidad en el estado."La delincuencia en el transporte público es el principal problema en el Estado de México. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, éste será el último transporte al que se suban los delincuentes", expresa el aspirante.El ex funcionario federal concluye el spot cerrando la puerta de un vehículo blindado rotulado con las siglas "S.P.M. 208 Sistema Penitenciario".En otro promocional, el ex funcionario federal se compromete a enfrentar el problema delictivo en el territorio mexiquense."Lo que hay que cambiar es la inseguridad", afirma.A esos spots se suma la campaña institucional que pautó el PRI ante el Instituto Nacional Electoral, en la que se hace referencia al incremento de robos, secuestros y extorsiones registrados, en particular, en el Municipio de Naucalpan.De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo en el mes de febrero, el Estado de México apareció en el tercer lugar de homicidios dolosos.Según las estadísticas, ocupó el primer lugar en robo de vehículos con violencia, mientras que Nezahualcóyotl y Ecatepec aparecen en la lista de los 50 municipios más golpeados por el crimen a nivel nacional.El pasado domingo, durante su toma de protesta como candidato del PRI a la Gubernatura, Del Mazo aceptó que la entidad requiere un cambio.Sin embargo, sostuvo que el tricolor es la mejor opción política para encabezar dicha transformación.En esa ceremonia, tanto el aspirante como el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, hicieron un reconocimiento a la gestión de Ávila.

