Viven en México ‘sueño americano’

Mientras en su país el presidente Donald Trump critica a México y sus “bad hombres”, más de 10 mil jubilados estadounidenses tienen su hogar, permanente o invernal, en esta localidad mexicana fundada en 1542.Gerber, de 74 años, originario de Cleveland, decidió instalarse en el extranjero tras retirarse como jefe administrativo de un hospital.Vivió en Turquía, Suiza, Grecia y finalmente en San Miguel, donde lleva 15 años.Y seguirá aquí, afirma, porque no ha encontrado “sitio mejor” que esta ciudad del centro de México, bendecida con un clima templado y clasificada en 2016 como el mejor lugar para vivir en México por la revista Travel & Leisure.“Muchos amigos hemos vivido en otras partes del mundo, pero escogimos San Miguel de Allende porque es maravilloso, económico y hay muchas oportunidades para apoyar a la comunidad”, explica a la AFP.Gerber es secretario corporativo de Feed the Hungry, asociación que distribuye alimentos a 3 mil niños. Es una de las decenas de ONG promovidas por estadounidenses que han contribuido a transformar esta ciudad.Mientras camina entre monumentales casonas e iglesias de estilo colonial español, muestra el parque remodelado por lo que el denomina un “bunch of gringos”, un puñado de estadounidenses.Siempre en inglés, explica que un “bunch of gringos” rescata perros callejeros y otro “bunch of gringos” construye casas para familias pobres.“Estoy orgulloso de ser gringo”, dice sonriente de camino a casa, donde muestra una gorra roja similar a la de Trump.Pero ésta tiene la inscripción “Make America Mexico again”, en alusión al antiguo territorio mexicano convertido en estadounidense tras la guerra de 1847.Con la llegada en masa de jubilados estadounidenses en los últimos 20 años vino el apogeo económico y un sector inmobiliario en plena ebullición.El extranjero busca “una propiedad con carácter, con sabor a México, con sabor a San Miguel de Allende”, es decir del estilo colonial, explica Salvador Moreno, propietario de ABC Reality.En la década de 1980 por la propiedad más cara apenas se pagaban 110 mil dólares, recuerda este profesional con 40 años de experiencia. “Ahora encuentras un condominio por 95 mil dólares o una casona por 12 millones de dólares”.En la alcaldía, Theresa Guerrero trabaja como directora de atención a extranjeros –10% de la población– para auxiliarlos con su trabajo en las ONG o en asuntos cotidianos.Los estadounidenses “quieren regresar todo el amor y la amistad que San Miguel les ha dado”, dice Guerrero, nacida en Los Angeles de padres mexicanos. Llegó hace 15 años y al tercer día compró casa.

