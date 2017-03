Detectan fraude millonario a Borge

Chilpancingo— Entre las anomalías que cometió Roberto Borge durante su administración del Gobierno de Quintana Roo, destaca el pago de un software por 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales por lo menos mil 800 millones fueron a parar a empresas fantasma, reveló el actual gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín González.Juan Melquiades Vergara, secretario de Finanzas y Planeación en Quintana Roo, acusó que, al comenzar la actual administración, se encontraron facturas apócrifas por ese rubro que ascienden al 75 por ciento de los recursos gastados por un servicio que, además, no sirve."¿Cómo es posible que el estado más fuerte en materia de turismo, el que tiene los reflectores a nivel mundial y el que pone el 42 por ciento del PIB en materia de turismo al país está con computadoras del año 2000 y sin Internet?", reclamó el funcionario en entrevista."Esa es la 'modernidad' en la que se encuentra hundido el estado de Quintana Roo".Además, el actual gobierno estatal detectó la "desaparición" de 59.9 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado para suministrar agua al poblado de Juan Antonio Soda, en el Municipio de Othón P. Blanco.A lo largo de años, esa localidad de 500 habitantes ha mantenido en los tribunales diversos juicios por la desatención gubernamental en suministrarles el líquido.A mediados del año pasado, los abogados de la comunidad de Juan Antonio Soda presentaron ante el juez Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Chetumal, una denuncia contra el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado, Gustavo Guerrero Ortiz, por desacato a la sentencia de dotar de agua potable a esa población."Había un proyecto de 59.9 millones de pesos, ese dinero, si se bajó, nunca llegó y la comunidad sigue sin agua después de cinco años", refirió Vergara.Sin embargo, las irregularidades no terminan ahí, ya que también se encontró un déficit fiscal de 3 mil 200 millones de pesos, de los que mil 800 millones corresponden al pago de pasivo de proveedores, a quienes no se les entregó el dinero."Pero, además, hay algo muy grave. Encontré que las retenciones de terceros en materia de ISSSTE, Fovissste, Consar y la póliza de vida de Metlife no las pagaron. Sí les retenían a los trabajadores, pero las autoridades no las pagaban", detalló el secretario de Finanzas y Planeación."Eso es grave porque mandaron a todos los trabajadores del Gobierno del Estado en esa situación a buró de crédito y en algunas instancias esas autoridades están con procedimientos administrativos en contra de los trabajadores".

