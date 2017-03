Impiden a Tarín asumir diputación; también es buscado por peculado

El órgano legislativo recibió ayer la notificación de la orden de aprehensión contra dicho funcionario por el delito de peculado al ser acusado de participar en el desvío de más de 300 millones de pesos en la administración del exgobernador César Duarte.Ante la polémica desatada, la sesión programada para las 11:00 horas se suspendió por casi cuatro horas debido a que las bancadas del PAN y del PRD se opusieron a mantener en el orden del día la toma de protesta del chihuahuense, a fin de no darle fuero ante las acusaciones que tiene en la entidad, dijeron los coordinadores parlamentarios.Hasta el cierre de edición autoridades no informaron su arresto, en tanto que tras lo ocurrido en la Cámara, sólo se le vio caminar por los pasillos del edificio esquivando a periodistas de medios de todo el país.Se informó de manera extraoficial que el exfuncionario tramitó un amparo ayer mismo y que se limitó a decir a la prensa antes de ‘desaparecer’ que “nunca nos daremos a la fuga”.Ante las presiones, el vicecoordinador de los legisladores del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitó a la Mesa Directiva retirar del orden del día la toma de protesta de Tarín García.“Aun cuando pensamos que le asistiera a Tarín García el derecho de tomar protesta como diputado, dadas las condiciones actuales, pudiera interpretarse como que la Cámara de Diputados y particularmente la fracción del PRI, le otorgará una protección especial a sabiendas de que existe una carpeta de investigación”, declaró el priista.El suplente de Hermosillo Arteaga fue notificado de la decisión del grupo parlamentario, afirmó Ramírez Marín.El mismo Ramírez informó que el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, envió a la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, un oficio donde le notifica que un juez de control del Distrito Judicial Morelos giró una orden de aprehensión en la causa penal 780/2017 en contra de Tarín García.Antes de la decisión de retirar del orden del día su toma de protesta, Tarín García declaró en rueda de prensa que “venimos a cumplirle a la ciudadanía que votó por nosotros, y ese derecho constitucional de venir a rendir protesta”.Se le cuestionó sobre la orden de aprehensión por el presunto delito de peculado, ocurrido durante la administración del anterior gobernador, César Duarte Jáquez y sólo respondió “nosotros seguimos la cuestión administrativa de la toma de protesta, que estaba programada para hoy”.Por la tarde, el coordinador de los diputados del PRI por Chihuahua, Fernando Uriarte Zazueta, dijo que su partido está apegado a la legalidad “y no queremos mandar ninguna señal, ningún mensaje de protección a nadie”.Consideró que se trata de un asunto mediático y de oportunismo político, en el marco de la persecución del gobierno de Chihuahua, que encabeza Javier Corral Jurado, contra los funcionarios de la pasada administración.A Antonio Enrique Tarín García se le atribuye el desvío de 300 millones de pesos cuando fue director de Adquisiciones durante el gobierno de Duarte.El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, afirmó que es “moralmente inaceptable” que Tarín pretenda escudarse en el fuero para evitar la acción de la justicia en Chihuahua.“Nadie debe escudarse en el fuero, moralmente hablando, esto no puede suceder”, dijo el también coordinador de los diputados del PRD.Por su parte, el coordinador de diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que su bancada no aceptará que Tarín García tome protesta como suplente del diputado fallecido Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.“Acción Nacional no aceptará que tome protesta quien quiere adquirir inmunidad constitucional y no se presenta ante la justicia ante esta orden de aprehensión que se imputa en su contra”, expresó.Hermosillo Arteaga, de 39 años, falleció en un accidente automovilístico la semana pasada, en la carretera Chihuahua-Parral, el pasado lunes 20 de marzo. (José Pérez-Espino)

