Ahora ‘Layín’ va por gubernatura de Nayarit

Tepic, Nayarit─ El polémico ‘Layín’, Hilario Ramírez Villanueva, presentó su solicitud de registro como candidato independiente a la gubernatura de Nayarit.Tras registrarse, ‘El Amigo Layín’, como es conocido, destacó que presentó cerca de 50 mil firmas ante el Instituto Estatal Electoral."Entregamos, al parecer de 50 a 60 mil, pero nos quedamos con otras 50 mil. ¡Bendito Dios!"Afirmó que como en todo, se tienen errores y algunas firmas fueron rechazadas, pero presumió que fue muy fácil recabarlas."Fue muy fácil, nosotros recolectamos las que se ocupaban como en cinco días, todavía mucha gente se quedó con ganas de firmar”.Respecto a las irregularidades que se han detectado durante su administración como alcalde de San Blas, ‘Layín’ mostró un documento ante los medios de comunicación y dijo estar más limpio que una hostia."Traemos un documento, en donde estoy más limpio, estoy limpio como una hostia, este es del Órgano de Fiscalización, donde nada tengo que ver yo con esas cosas".Justificó que por ser tiempos electorales buscan criticarlo y no descartó que se sigan presentando este tipo de situaciones."Seguido lo van a estar haciendo; esto no es nada todavía, sigue la fiesta grande".A pregunta expresa de ¿por qué cree que le tiren? El edil que ganó fama al aceptar que ‘robó, pero nomás poquito’ durante su primera gestión como alcalde de San Blas, refirió ‘¿Usted por qué cree? Porque nunca le tiran a un árbol que no tenga frutos o que no tenga sombra’.Afirmó que los 19 millones de pesos que tendrá para hacer campaña serán suficientes para cumplir con las expectativas."Con menos, gastamos mucha suela de zapato y de sudor, no tenemos problema porque estamos dispuesto a hacerlo”, dijo.Subrayó que no cambiará su imagen, ya que no ocupa disfraces para que la gente lo apoye, además de que para él no existen contrincantes a vencerPor último y a su estilo, expresó que no lo acompañó mucha gente a realizar su registro dado que no quiso hacer "mitote”.