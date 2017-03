Piden detalles sobre auxilio a migrantes

Ciudad de México— Ante las nuevas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, la Cámara de Diputados solicitará al Ejecutivo federal publique las acciones y el presupuesto ejercido para la protección de migrantes, tanto nacionales como internacionales, en lo que va de 2017, en territorio nacional, principalmente enfocado a menores.A través de un Punto de Acuerdo del diputado del PRD Rafael Hernández, secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara Baja, se precisó que las órdenes ejecutivas del presidente Trump están agravando la situación ya precaria de cientos de miles de niños centroamericanos que huyen de la violencia y las penurias en El Salvador, Guatemala y Honduras.“La expansión masiva de las medidas de control dispuesta en tales órdenes ejecutivas puede promover la detención y la expulsión de niños, especialmente los que no tienen familia ni tutores en Estados Unidos”, reiteró el documento.En 2016, cerca de 100 mil niños salieron de los países del triángulo norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje hasta Estados Unidos, y según las cifras de detenciones de los últimos meses, el número podría superar los 150 mil durante 2017.“Este contexto, no hace sino imponer una presión adicional a la de por sí ineficiente gestión migratoria en nuestro país, particularmente, en lo que se refiere a niñas y niños migrantes”, apuntó el legislador.El punto de acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y posterior aprobación, y pedirá al Ejecutivo federal que haga público el estatus en el que se encuentra el proceso de implementación del “Protocolo de Actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios”.El arresto de menores migrantes no acompañados disminuyó por segundo mes consecutivo en la frontera Sonora-Arizona, informó la Patrulla Fronteriza.Indicó que se llegó a un 9.8% menos en los primeros cinco meses del ejercicio fiscal 2017, respecto al periodo anterior. La corporación de Estados Unidos detalló que entre el 1 de octubre y el 28 de febrero pasado fueron asegurados tres mil 823 niños y adolescentes solos en los sectores de Yuma y Tucson, Arizona.En los mismos cinco meses, las aprehensiones fueron de cuatro mil 236, de menores (hasta los 17 años). Detalló que además de los procedentes de México, la estadística incluye a los nacidos en Guatemala, El Salvador y Honduras.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró necesario replantear la política migratoria de México, para que tenga la visión de derechos humanos y no se limite a la contención de los flujos migratorios.Al participar en la presentación del libro Migrantes, voces, rostros y sueños compartidos, editado por la CNDH, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que el eje central de esta política debe ser el respeto de los derechos humanos, sin distingo de nacionalidad o calidad migratoria.Señaló que quienes se encuentran en ese contexto, antes que ser migrantes son personas a quienes se debe brindar protección y las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos, por lo que “las fronteras que hemos levantado para apartar al otro se deben diluir”.González Pérez refirió que el libro refleja el origen de la migración y la ruta que sigue. Se analizan los principales factores que impulsan la migración, causas como la pobreza extrema, la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas y la violencia del crimen organizado.El investigador Sergio García Ramírez dijo que se trata de una gran obra, con la cual la CNDH enriquece su acervo de textos dedicados a exaltar los derechos humanos.

