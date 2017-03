Tres muertos y un grave tras riña en penal de Tamaulipas

Ciudad Victoria— El saldo del segundo motín registrado al interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria durante las últimas 48 horas, es de tres reclusos muertos y un herido de gravedad, reportó la mañana de este sábado, la vocería de Seguridad de Tamaulipas.Luego que la noche de este viernes, un grupo de internos de la penitenciaria ubicada en la Calzada General de Luis Caballero de esta capital, provocó un incendio e intento amotinarse, las autoridades implementaron un reforzamiento de la seguridad.Este día, la autoridad confirmó la muerte de los internos de nombres; Marco Antonio Márquez Urrieta; Erik Ramírez Castro; mientras que el herido de gravedad responde al nombre de José Ramón Ochoa Pérez.Los informes preliminares de las instancias investigadoras y de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado es que se registró una confrontación entre grupos de internos contrarios y los fallecidos y el herido formaban parte de los que abusaban y sometían a castigos al resto de los reclusos.Las indagatorias hasta el momento no confirman las causas que originaron la muerte de esos reos, por lo que no se descarta que haya sido a golpes, arma blanca o incluso de fuego.Durante el transcurso de la noche a partir de aproximadamente las 22:30 horas del viernes que comenzó el intento de motín, y hasta casi las 02:00 horas de este sábado, la movilización policial de diferentes instituciones como la SEMAR, SEDENA, Policía Federal, Policía Investigadora y Policía Estatal fue permanente.Tras tomar el control de la penitenciaria, la propia vocería, confirmó aproximadamente a esa hora, que el severo incendio provocado había sido apagado y los internos se mantenían en sus celdas.Es importante recordar que el pasado miércoles 22 de marzo, se registró la fuga de 29 internos de este Cedes, solo han sido recapturados 12 de ellos y esos ha mantenido la tensión en esas instalaciones carcelarias.Por su parte, familiares que se encuentran en el exterior de esta penitenciaría estatal exigieron la presencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que presumen violaciones a garantías individuales de los reos.Molestos, incluso agresivos debido a la incertidumbre que viven desde hace más de 48 horas, estas mujeres principalmente, exigieron a las autoridades informar sobre la situación que priva al interior, algunas de ellas incluso se mostraron agresivas contra agentes de las diversas corporaciones ahí presentes.Una familiar de un interno, Vianey Chávez en representación de los presentes, exigió la presencia de personal de la CNDH, debido a que dijeron el organismo defensor de los derechos humanos en Tamaulipas no les había brindado apoyo."No queremos que pase lo que pasó en el (penal) del Topo Chico por eso estamos pidiendo que venga personal de derechos humanos pero de México, a los de aquí de Victoria no los queremos, porque no nos han apoyado”. Dijo.A esto procedió un cierre de los accesos a la penitenciaría, lo cual no duro mucho debido a que personal de seguridad así como periciales de la Procuraduría general de Justicia del Estado ingresaron para realizar labores conducentes.Se tiene programada una conferencia de prensa aproximadamente a las 11:00 horas de este sábado donde la vocería de seguridad habrá de dar pormenores de estos recientes hechos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.