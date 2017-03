Respalda a Corral CEN blanquizul ante Chong

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional dio el apoyo al gobernador del estado, Javier Corral Jurado y señala que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad ante la inseguridad y violencia heredadas por administraciones priistas.El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista para un diario nacional señaló que la federación no permitirá que se “descomponga” más Chihuahua, ante el incremento de violencia que se ha registrado en la entidad.En el pronunciamiento difundida este día, el CEN señala que además de dejar estados financieramente quebrados, los gobiernos priistas heredaron a los gobiernos del PAN abandono, desmantelamiento y simulación sobre el estado real de la seguridad, concretamente en Chihuahua, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional no permitirá que se trate de culpar de este lastre a la administración de Acción Nacional, encabezada por Javier Corral.“A nosotros no se nos descompuso Chihuahua. Chihuahua y todo el país se le ha descompuesto al PRI. Hoy, el gobernador Javier Corral está haciendo un gran trabajo con insuficiencias y limitaciones heredadas por quien indiscutiblemente forma parte de esos priistas icónicos, como lo es César Duarte”, señala.Menciona que el principal responsable de la seguridad pública en México es el gobierno federal.“El CEN del PAN solicita a los miembros del gobierno federal ponerse a trabajar en vez de dedicarse a hacer declaraciones que claramente obedecen a una estrategia de tipo electoral para desprestigiar y desestabilizar a un gobierno que está haciendo bien las cosas y que no se presta a simulaciones”, señala en el documento.Agrega que el PAN reitera todo su respaldo y confianza al gobernador Javier Corral, a quien también reconoce por sacar adelante al estado, pese a las enormes limitaciones que hay en el mismo, a consecuencia de los malos gobiernos del PRI.Durante el día, el Consejo Estatal del PAN que preside Fernando Álvarez Monje, también rechazó las declaraciones del secretario de Gobernación e indicó que es absolutamente inadmisible el oportunismo del secretario de gobernación para sumarse al golpeteo político en un momento crítico, en lugar de colaborar en serio con el gobierno estatal.“Es reprobable que se conduzca así quien es el principal responsable de la seguridad pública en el país, pero explica los esfuerzos por desestabilizar al gobierno surgido de la férrea voluntad del pueblo de Chihuahua; está claro que buscan detener los esfuerzos de parar la impunidad y construir la democracia”, señalaAgrega que al secretario de gobernación se le olvidó mencionar el desmantelamiento que encontraron en la Fiscalía General del Estado y la realidad del problema de inseguridad, frente al que se ocultaron, maquillaron y en otros casos se alteraron cifras y estadísticas.“Tampoco mencionó que el gobierno federal tiene en el abandono a nuestra entidad en materia de apoyo financiero, logística y estrategia para el combate al crimen organizado, así como en procuración e impartición de justicia”.Menciona que a pesar de las graves denuncias y sólidas pruebas que han sido presentadas para sustentar serias acusaciones por actos de corrupción del ex mandatario estatal priista, César Duarte Jáquez y algunos de sus colaboradores, la Procuraduría General de la República no ha actuado y tiene congeladas las averiguaciones necesarias para impartir justicia.

