Alumno del Conalep compró arma vía Facebook; costó 350 pesos

Ciudad de México– Gerardo, el adolescente de 17 años de edad que por accidente detonó una pistola tipo pluma dentro del plantel número 13 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y lesionó a uno de sus compañeros, compró fácilmente el arma de fuego en una comunidad de Facebook.Fuentes policiacas revelaron que el menor localizó el arma calibre .22 en un grupo cerrado de la red social. Tras concretar la compra, se puso de acuerdo con el vendedor para quedarse de ver en un punto en donde le fue entregado el falso bolígrafo.Se sabe que Gerardo compró el arma en 350 pesos, aunque en Facebook se alcanzan a cotizar entre mil 500 y tres mil pesos. Incluso hay personas que las ofrecen en intercambio por laptops, constató este diario.La ruta para obtener un arma de este tipo es sencilla para quien esté familiarizado con las redes sociales, que es el caso de la mayoría de los adolescentes.Sólo se requiere un perfil en línea para que el interesado en la compra de estos objetos pueda buscar grupos cerrados dedicados a esta actividad.Una vez que el usuario es admitido en la comunidad, previa solicitud, sin ningún tipo de restricción puede preguntar precios y hacer tratos.La entrega y pago del arma puede ser de manera presencial entre las partes, que se ponen de acuerdo de verse en algún lugar, o a través de paquetería.Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría de Justicia capitalina no había resuelto la situación legal del imputado, quien ya declaró que no mantenía ningún tipo de rencilla con el lesionado, identificado sólo como Armando, de 15 años.El menor detalló que él y su compañero sólo estaban manipulando la pluma-pistola por curiosidad y no en un forcejeo, como se indicó en un principio. Aseguró que sin querer accionó el percutor y la bala calibre .22 hirió en un muslo a su amigo.Bajo esta versión, se presume que Gerardo será acusado del delito de lesiones culposas, el cual no es considerado grave, por lo que podría llevar su proceso en libertad y ser condenado a realizar trabajos para la comunidad y llevar tratamiento sicológico.Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el adolescente será sancionado administrativamente por las autoridades del Conalep 13, ubicado en Cerrada Cecati 13, colonia Santa Catarina, delegación Azcapotzalco, que ayer reanudó las actividades escolares luego de suspenderlas al mediodía del jueves, tras el incidente con la pluma-pistola.Gerardo permanece en la agencia del Ministerio Público localizada en la calle Petén, esquina con Obrero Mundial, en la colonia Narvarte.En tanto, personal del Hospital Magdalena de las Salinas, a donde Armando fue trasladado tras recibir el disparo, dio a conocer que el menor fue dado de alta desde las 8:30 horas de ayer. Confirmaron que la lesión no puso en riesgo su vida y desde que fue ingresado evolucionó favorablemente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.