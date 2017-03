UNAM suma apoyo para los 'dreamers'

Ciudad de México— El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, afirmó que los dreamers que sean deportados al país sin documentación y busquen un lugar en la máxima casa de estudios no tendrán que preocuparse, pues podrán rastrear su historial académico, directamente en las universidades estadunidenses."Incluso sin documentos, la parte de apostillado se va a eliminar, tendríamos forma de conseguir información, tenemos convenio con 130 universidades, tenemos forma de conseguir como universidad sus características escolares”, sostuvo previo a iniciar la primera sesión del Consejo Universitario.El rector Enrique Graue aseguró que la máxima casa de estudios analizará un presupuesto extra para atender a los dreamers que sean deportados, dependiendo de la demanda de estudiantes que soliciten entrar a la universidad."Esperemos (que) no los deporten, son 600 mil, si en esas circunstancias existiera una presión educativa, tendremos que ver el presupuesto”, declaró.Enrique Graue dijo que entre los temas que se analizaron en la sesión del Consejo Universitario, estuvieron las facilidades para la revalidación de estudios de los dreamers que pudieran ser deportados de Estados Unidos para que puedan continuar en México sus estudios.Graue manifestó que por ahora no se ha hablado de un presupuesto especial para este rubro, pero que en caso de que regresara un alto número de los 600 mil dreamers mexicanos, seguramente se tendría que hablar de una partida extra.Durante la sesión del Consejo Universitario, Graue Wiechers aseguró que la máxima casa de estudios “estará entregando buenas cuentas, ya con dictamen del auditor”, de acuerdo con el reporte financiero que será presentado ante el Consejo.Durante la primera sesión del Consejo Universitario de la UNAM también se dio como nombramiento de la Junta de Gobierno a la profesora titular de la Facultad de Medicina, a la doctora Patricia Elena Clark Peralta, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.Además rindieron protesta como nuevos consejeros universitarios Marcos Mazari Hiriart, Jorge Enrique Linares Salgado y Manuel Martínez Justo, quienes provienen de la Facultad de Arquitectura, de Filosofía y Letras, y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.El gobierno de México está trabajando para facilitar y ampliar los mecanismos financieros disponibles para salvaguardar el patrimonio y los ahorros de aquellos de sus ciudadanos que en forma voluntaria o involuntaria regresen al país.El director de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario di Costanzo, añadió que además se refuerzan las vías para brindar asesoría e información a los migrantes en Estados Unidos sobre lo que necesita hacer para proteger sus bienes.Di Costanzo estuvo en el consulado de México en Dallas para clausurar, junto con el director ejecutivo de Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), David Velazco, la edición 2017 de la Semana de Información Financiera.Dicha iniciativa es un esfuerzo anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la Condusef para capacitar a los migrantes en el manejo de su dinero.Ambos funcionarios, junto con el cónsul de México en Dallas, Francisco de la Torre, inauguraron también una Ventanilla de Información Financiera y un Modulo de Atención en el Exterior de la Condusef en las instalaciones de la sede diplomática.La ventanilla, que funcionará en el consulado, brindará a los migrantes mexicanos información financiera de todo tipo, desde cómo abrir una cuenta de ahorro o cheques, cómo establecer o renegociar su crédito, hasta cómo pagar impuestos.

