Acelera Mancera paso hacia 2018: Acosta

Ciudad de México– Miguel Ángel Mancera ha decidido trabajar con el PRD en la construcción de un polo alterno de izquierda, al que se sumen otros partidos y diversas organizaciones para competir en las elecciones presidenciales del 2018, señaló el diputado Guadalupe Acosta Naranjo.El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo el legislador, está firme en construir un bloque alternativo al de Morena, lo que él llama el Cuarto Polo, con PRD, PT, MC, movimientos independientes y también alcaldes."He tenido pláticas con Mancera en los últimos días y ha manifestado su más amplia disposición de buscar un acuerdo con los distintos actores del partido y de fuera del PRD que quieran sumarse a este proyecto", relató el también dirigente de la corriente Iniciativa Galileos.Mencionó que Mancera está en disposición de buscar un acuerdo con los dirigentes perredistas y no de ir a un encuentro de conflictos.Detalló que en las conversaciones con el Jefe de Gobierno se busca tener una ruta para superar las evidentes dificultades por las que atraviesa el PRD.Las definiciones sobre la candidatura, indicó, se deberán dar máximo tres meses después de que pasen las elecciones locales de junio.Acosta afirmó que tanto Miguel Mancera como Silvano Aureoles están apresurando la construcción de un proyecto de izquierda."Los dos están acelerando el paso, porque contemplan una definición pronto, en la que se incluya al PRD en este polo de izquierda", mencionó en entrevista.Indicó que es inexacto que Mancera pueda declinar a favor de Andrés Manuel López Obrador, porque sigue buscando construir un acuerdo con el PRD."Dicen que yo me voy a Morena, que Mancera también, pero eso no es así"."No me interesa ir a un partido de tómbolas, donde no se pueden crear grupos y no hay democracia interna", exclamó.Acosta Naranjo señaló que se insiste en tocar el tema de una alianza con ese partido o discutir si se apoya a Andrés Manuel López Obrador cuando éste ha mostrado que no tiene intención de hacer alianzas con el perredismo."Lo que más bien pasa es que Morena invita a personas importantes, no busca alianzas de partido, sino la suma a su proyecto, lo que me hace pensar que quiere la desaparición del PRD", expuso en entrevista.Consideró que la situación será mucho más clara cuando Morena haga el planteamiento de qué tipo de alianzas busca."Deberá decir si quiere una alianza o no con PT, MC, PRD, y otros movimientos", planteó el dirigente perredista.