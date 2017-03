Denuncian fracaso de protección a periodistas

Reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, analistas y académicos marcharon esta tarde del Ángel de la Independencia a las oficinas de la Procuraduría General de la República para exigir justicia a los periodistas Miroslava Breach, Cecilio Pineda y Ricardo Monlui.En la sede de la PGR, en la capital del país, realizaron un plantón por espacio de una hora bajo consignas como “¡Gobierno fascista, no mates periodistas!” “¡Fue el Estado!”Al hablar al pie del monumento y de las oficinas federales, los participantes coincidieron en que los mecanismos de protección y para investigar los asesinatos y agresiones de comunicadores son un fracaso.Exigieron resolver los casos de periodistas asesinados, capturar a los responsables y llevarlos ante un juez. De 2000 a la fecha, al menos 100 comunicadores han sido víctimas de homicidio de manera impune.El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal del periódico La Jornada y Norte de Ciudad Juárez, concitó vía redes sociales la convocatoria para manifestarse en la capital del país.Judith Calderón, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, dijo que su colega chihuahuense cubría temas diversos, desde relacionados con el narcotráfico y sociales, por lo que su trabajo pudo afectar muchos intereses.Al filo de las 17:00 horas, los periodistas caminaron por uno de los carriles centrales del Paseo de la Reforma gritando consignas en contra del presidente Enrique Peña Nieto y el procurador General de la República, Raúl Cervantes.Expresaron su rechazo al papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y a la falta de resultados de su titular, Ricardo Nájera Herrera.La Feadle no ha ejercido la facultad de atracción en ninguno de los tres casos recientes de periodistas asesinados y solo en el caso de Miroslava Breach anunció la apertura de una carpeta de investigación, dijo Sandra Patargo, vocera de Artículo 19.“Les venimos a pedir que hagan su trabajo”, dijo el periodista Témoris Grecko en las puertas de la dependencia federal.Si no pueden hacerlo los titulares de la PGR y de la Feadle, “ceder el cargo y los recursos que ejercen a una organización de la sociedad civil para que haga su tarea”, indicó.Cada investigación sin resolver de la Fiscalía Especial cuesta más de un millón 600 mil pesos, expuso.Algunos asistentes colocaron fotografías de Breach Velducea en el barandal exterior de la puerta principal de las oficinas, sobre Paseo de la Reforma, así como portadas y planas de ejemplares que dan cuenta de su asesinato, cometido el pasado jueves 23 de marzo.Los periodistas también protestaron por la omisión del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que no ha logrado garantizar la seguridad de varios reporteros que contaban con medidas cautelares.En menos de un mes, tres periodistas fueron asesinados: Cecilio Pineda, en Guerrero; Ricardo Monlui, en Veracruz; y Miroslava Breach, en la capital de Chihuahua.En la manifestación participaron organizaciones como Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, Reporteros Sin Fronteras, el colectivo Cuadernos Doble Raya, entre otras.

