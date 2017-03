No se dejen pisotear: Colin Powell a mexicanos

“No dejen que nadie los pisotee”, pues son un “país soberano” y deben rechazar el pago del muro, resaltó Powell en una conferencia en el marco de la 80 reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM), que concluyó ayer en el balneario de Acapulco.Ante cientos de banqueros mexicanos, Powell –que en septiembre pasado calificó al presidente de Estados Unidos de “desgracia nacional”– defendió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que testimonió la firma, como un acuerdo “benéfico” para Canadá, Estados Unidos y México porque facilita el comercio.El TLCAN será renegociado en los próximos meses a petición de Trump, que considera que dicho pacto perjudica el comercio, la industria y el empleo de su nación en beneficio de México.En el marco de esta reunión, que este año lleva por título “El dilema global; liberalismo vs. populismo”, el secretario de Estado del presidente republicano George W. Bush, entre 2001 y 2005, opinó que ambas tendencias políticas “no son autoexcluyentes”.“En Estados Unidos tenemos a ambos en competencia, Trump ganó las elecciones sobre la base de un colegio electoral pero no en voto popular. Y por lo tanto todavía hay liberalismo en Estados Unidos y populismo”, dijo.Consideró además que Trump venció en los comicios aprovechando su carácter de “celebridad” y ganándose a la clase media con un mensaje claro y de cambio.En un vehemente discurso, Powell defendió a México, un país con el que Estados Unidos mantiene una tensa relación desde el arribo del magnate neoyorquino a la Casa Blanca.“Hay muchos estadounidenses que como yo entienden la importancia de nuestra relación con México”, apuntó el militar y diplomático.Sobre todo, y en calidad de hijos de migrantes jamaicanos, lanzó un mensaje de apoyo a la migración de cualquier latitud.Así, afirmó que los migrantes “están haciendo una contribución. (...) Siempre voy a luchar en favor de la migración”.“¿Cómo probar que los migrantes son importantes? Diles que se queden en casa, y a ver quién va a cocinar, a limpiar cuartos. El país cerraría si los migrantes no estuvieran ahí”, agregó.Powell consideró que en la actualidad no hay “enemigos” que puedan destruir Estados Unidos pero sí “problemas” que pueden impactar, como la relación con México.“Los mexicanos se han utilizado como una buena excusa, como la fuente de delincuentes y violadores, pero nosotros tenemos a los propios, no necesitamos a los mexicanos, no es justo hacerlo con el vecino, que ha significado tanto”, afirmó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.