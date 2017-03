Llama a defender soberanía ante Trump

Acapulco– México es una tercera parte de América del Norte, por lo que debe defender su soberanía y negarse a pagar el muro fronterizo, sugirió Colin Powell, ex Secretario de Estado de Estados Unidos.“Recuerden que son un país soberano, son una tercera parte (de América del Norte), no un 10 por ciento. Cuando les pregunten si ustedes van a pagar por el muro, que su respuesta sea: ‘no, para nada’”, mencionó Powell durante su Conferencia Magistral en la 80 Convención Bancaria.“Es una nación soberana, no pueden sentir que están en una posición menor”.Agregó que EU no podría funcionar sin migrantes, aunque Trump los ha utilizado en su discurso para justificar la delincuencia de ese país.“Ya tenemos a nuestros delincuentes, no necesitamos otros”, afirmó el ex Secretario.“Si no tuviéramos migrantes tendríamos escasez de empleos en el país, por eso son tan importantes”, agregó.Incluso, Powell, quien por 50 años ha sido servidor público en el ejército y laboró como asesor de seguridad nacional y jefe del Estado Mayor, declaró que Estados Unidos es la causa de los problemas relacionados con drogas.“Nosotros somos la causa del problema de drogas, nosotros las usamos.“Sin embargo, no son problemas que no se puedan resolver sin la voluntad de los países”, dijo.Powell recordó que el Presidente Donald Trump ha insultado a diversos sectores de la población e incluso a Powell.“Espero que el señor Trump se dé cuenta que insultando no hace amigos; a los que insultó es a los que prometió. Va a tener que cambiar o no va a ser un presidente con éxito”, previó Colin Powell.“Necesitamos que controle sus emociones, el hombre está perdiendo terreno, tiene 37 por ciento de popularidad”, añadió.Powell, que también ha enfrentado 28 crisis internacionales, afirmó que nadie entiende las políticas de Trump.“No sabemos por qué hace cosas que no son predecibles, no entendemos sus políticas, tuiteo tras tuiteo, pero no sabemos qué va a hacer”, concluyó.