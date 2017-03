El SNA no funcionará si no cambia la sociedad: EPN

Ciudad de México– El presidente Enrique Peña Nieto respondió a la exigencia de la Comunidad Libanesa de combatir la corrupción y hacer valer las leyes; aseguró que otro será el rostro que tenga el país en la medida que se vayan consolidando el Sistema Nacional Anticorrupción, que cierra espacios a la opacidad, la poca transparencia y garantiza la auténtica rendición de cuentas; sin embargo, dijo que será en vano su implementación si no cambia la sociedad.Pero todo esto será en vano no dará los frutos esperados si al final de cuentas como sociedad no estamos resueltos a cambiar y no estamos resueltos a asumir todos tarea en los valores que inculcamos, en nuestra diaria forma de actuar que nos permita realmente adquirir y formar valores muy apartados de la corrupción y el no respeto a la legalidad", recalcó el mandatario federal.En el encuentro anual con la Comunidad Libanesa en México, respondió también al respaldo del presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, Alejandro Serio Morales, quién externó el apoyo de la agrupación en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el rechazo a la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.Un país que se cierra en su propia cultura y que no se enriquece por el contacto con otras, está prácticamente condenado a desaparecer y a extinguirse", reiteró el titular del Ejecutivo.El presidente de la República estuvo acompañado por su esposa Angélica Rivera y estuvieron presentes los empresarios de origen libanés en México destacan Carlos Slim y Antonio Chedraui, así como el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.