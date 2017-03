Se queda dueño de Oceanografía en prisión

Ciudad de México─El dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, continuará tras las rejas.Un Tribunal Federal rechazó hoy absolver y dejar en libertad al dueño de Oceanografía por el caso donde le imputan haber presentado 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos.La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, modificó y dictó esta tarde el auto de formal prisión al empresario por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en una modalidad grave.Hace unos días, el Séptimo Tribunal Colegiado Penal había otorgado un amparo a Yáñez, cuyo efecto era obligar precisamente a la magistrada Porras a resolver nuevamente si debía continuar este juicio o dejar en libertad al acusado.En su sentencia de amparo en revisión, el colegiado le señaló que el proceso contra éste tenía deficiencias legales e imprecisiones de modo, tiempo y lugar.Entre otras cosas, el órgano jurisdiccional indicó que la formal prisión, que desde octubre de 2014 mantenía en la cárcel al empresario, no aclara cómo ni cuándo fueron entregados por Oceanografía a Banamex los documentos de cesión de derechos de crédito ni las estimaciones para que cobrara con Pemex los préstamos bancarios a la naviera.Otro aspecto cuestionado por el colegiado es que en el fallo con que inició el juicio tampoco se dice por qué la autoridad judicial le concede un valor probatorio a las estimaciones, cuando son documentos fotocopiados y no originales.Además, señaló que la formal prisión inicial no establece con claridad la determinación del quebranto patrimonial sufrido por el banco.Bajo esas consideraciones, la magistrada Porras hoy determinó dictar otra vez la formal prisión, considerando que de todas formas prevalece los indicios suficientes para continuar el juicio contra el dueño de Oceanografía.El fallo implica que el inculpado continúe internado en el Reclusorio Sur, pues se trata de la única acusación por delito grave que se ha presentado en su contra.Yáñez está acusado en este proceso de violar el artículo 112, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito, que castiga con 8 a 15 años de prisión y multa de 250 mil a 350 mil días de salario a quien proporcione datos falsos para obtener un crédito y cause un quebranto al banco.La resolución de esta tarde no es definitiva, pues otro tribunal revisará si cumple o no con la sentencia de amparo. Además, el empresario tiene la posibilidad de presentar otro amparo contra la nueva formal prisión.Adicionalmente, tiene otra oportunidad para conseguir su libertad, pues litiga por separado una solicitud de sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar, que conforme al nuevo sistema de justicia penal puede ser el arraigo, la vigilancia con brazalete electrónico o la libertad supervisada por la PGR.El empresario fue detenido el 30 de octubre de 2014 en la Ciudad de México.Desde antes, ya estaba sujeto a juicio, aunque en libertad provisional, por un caso donde le imputaron recibir un crédito de Banamex por 55 millones de pesos y triangularlo ilegalmente a AMRH International Soccer, ex dueña de los Gallos Blancos de Querétaro.

