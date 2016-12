Continúa escasez de combustible en 4 estados del país

Ciudad de México— La escasez de combustible en al menos cuatro estados del país todavía no ha quedado cubierta al 100 por ciento.Petróleos Mexicanos (Pemex) comentó que el abasto continúa regularizándose y en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas ya ha disminuido el número de gasolineras con bajos inventarios.Grupo Reforma publicó que, a raíz de tres tomas clandestinas en el ducto Salamanca-Aguascalientes, éste operó ayer de manera intermitente, lo que provocó retrasos en el abasto a estaciones de servicio.Ayer, Pemex estimó que dentro de un rango de 24 a 48 horas quedaría solucionado el abasto, pero aún no está listo.La petrolera nacional reconoció que Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán fueron afectados por la ordeña.La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que también había desabasto de gasolina en zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Durango.Al problema se suma que diciembre es el mes de mayor demanda de combustible.En Morelia, Michoacán, sólo una de cada cinco gasolineras ofrece servicio, y los automovilistas hacen filas hasta de una hora, debido a las compras de pánico, en las pocas que están abiertas, según medios locales.En los puntos abiertos se reporta que sólo hay gasolina Premium, que se vende en cantidades limitadas.Además, gasolineros informaron que en Uruapan no hay diesel desde hace tres semanas y que ayer comenzaba a faltar gasolina Premium.

