Dona Enrique Ochoa más de 1 mdp a dos fundaciones

Ciudad de México— A cinco meses de su renuncia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la polémica en torno a su liquidación, el priista Enrique Ochoa Reza donó el total de su finiquito, un millón 200 mil pesos, a dos fundaciones.De acuerdo con los recibos de las transferencias bancarias, el líder nacional del PRI entregó un millón de pesos a la Fundación Michou y Mau, que se dedica a la atención de niños quemados en todo México.El resto, 200 mil pesos, fueron donados a la Fundación UNAM, cuyo principal objetivo es apoyar económicamente a alumnos de escasos recursos para que puedan realizar sus estudios universitarios y no los abandonen.En entrevista, Ochoa explicó que lo movió a hacerlo la tragedia en Tultepec, donde explotó un mercado de pirotecnia cuyo saldo es, hasta ahora, de 35 muertos y más de 70 heridos."Hace unos meses decidimos en familia donar el ingreso recibido por el finiquito de CFE."Donarlo ahora es propicio después de la desgracia en Tultepec. Hay que ser solidarios con la gente que vive una tragedia", indicó.El finiquito es legal y seguirá siéndolo. La donación es un acto de voluntad que no busca ocultar nada indebido. Es un acto transparente y público.Coincido con sus objetivos. Ante la desgracia vivida por la población en Tultepec, quiero expresar mi solidaridad apoyando una institución ejemplar que atiende a niños quemados.Sí. Así lo he reportado en mi declaración 3de3. Cada año mi familia dona recursos a organizaciones cuyos fines apoyamos. En mi caso, he donado mis ingresos académicos a la Fundación UNAM. Le guardo un profundo agradecimiento a mi alma mater que me ha permitido estudiar, investigar y dar clases.

