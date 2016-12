Usan ADN para buscar a familiares en Tultepec

Ciudad de México— Alfredo Urban no pierde la esperanza de encontrar a su esposa María Angélica, desaparecida el martes, tras la explosión del mercado de San Pablito, en Tultepec.Ella se encontraba atendiendo un local en el tianguis de la pirotecnia, cuando ocurrió el estallido, y fue la última vez que su familia tuvo noticias suyas.Desde ese momento, Alfredo, quien es artesano pirotécnico, se ha dedicado a recorrer hospitales en la Ciudad de México y en el Edomex con el fin de hallarla.Sin embargo, los datos de María no han aparecido en los registros de los hospitales a donde fueron trasladadas las personas heridas luego de la explosión.Por ello, ayer, por tercer día consecutivo, Alfredo acudió una vez más a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en la Fiscalía de Barrientos.Ahí finalmente decidió recurrir a la identificación a través de pruebas de perfil genético, como una última opción para saber si encuentra a María, de 44 años."Ahorita vamos a hacer pruebas de ADN con mi hija a un cuerpo femenino que está ahí en Barrientos", dijo.El miércoles, Alfredo había descartado que alguno de los cuerpos correspondiera al de su esposa, pero ayer todavía había dos cuerpos en calidad de desconocidos en Barrientos.Se trata de los restos de un hombre y una mujer, que por el grado de quemaduras, no han podido ser identificados.Al igual que Alfredo, otra familia ayer se hallaba en incertidumbre y buscaba, con pruebas de genética, confirmar si el cuerpo masculino corresponde al de Israel Beltrán Solano, de 36 años.Israel vivía en Los Reyes, La Paz, y había acudido a San Pablito con la intención de comprar la juguetería que utilizaría en la fiesta del Niño Dios del pueblo de su familia, en Oaxaca, pues era mayordomo, contaron familiares."Queremos que nos den los resultados lo más pronto posible, el gobernador dijo que se van a agilizar los trámites, pero no nos dan una fecha y no queremos que jueguen con nuestras emociones", dijo Rodrigo, un familiar.Además de los dos cuerpos en Barrientos, aún hay dos más en otra morgue, pero éstos últimos están tan dañados que no ha sido posible ni siquiera distinguir su género, informó la Fiscalía Mexiquense.

