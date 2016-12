Aseguran 40% de los mexicanos que situación laboral mejoró en 2016

Ciudad de México— El 40 por ciento de los profesionistas mexicanos consideran que su situación laboral mejoró en 2016, ya sea porque obtuvieron un mejor trabajo que el que tenían anteriormente (43 por ciento), o porque lograron balancear de forma efectiva tanto su trabajo como su vida personal (32 por ciento): fueron los resultados de una encuesta realizada por OCC Mundial.En este sentido, las encuestas también arrojaron que tres de cada 10 profesionistas nacionales consideran que se mantuvieron igual en lo profesional, mientras que otro 30 por ciento dijo sentir que su situación laboral empeoró este año que está a punto de acabar; a pregunta expresa, empleados mexicanos aseguran haber mejorado este rubro de su vida:"Porque le dieron aumento de sueldo, 25 por ciento; porque estaba desempleado y consiguió un empleo, 22 por ciento; porque recibió más y mejores prestaciones, 16 por ciento; porque obtuvo una promoción, 13 por ciento”; en este sentido, también se preguntó cuáles fueron los factores que ellos creen influyeron en el avance profesional.A lo que los entrevistados respondieron que fue porque decidieron enfocarse en buscar y encontrar una mejor oportunidad laboral (38 por ciento); otro 17 por ciento apuntó que fue por ejecutar compromiso con su carrera profesional y la empresa con la que colaboran; 16 por ciento aclaró que procesos de capacitación coadyuvaron a su situación.“Y, finalmente, 15 por ciento destacó que estrategias por establecer y alcanzar metas fueron factores de importancia significativa. Por otra parte, y con respecto a los que afirmaron que su situación laboral empeoró en 2016, cinco de cada 10 señalaron que fue porque se quedaron sin trabajo; el 42 por ciento porque siguen desempleados”.El 26 por ciento dice que no tuvieron beneficios laborales; un 18 por ciento porque perciben un salario menor al que eran acreedores con anterioridad, y 14 por ciento porque no tuvieron un contrato fijo.“La gente opinó que el decaimiento de su situación profesional se debe a la coyuntura económica nacional (28 por ciento); 18 por ciento manifiesta que no hay empleo en el país y el 17 por ciento consideró que fue mala suerte”.

