Paraliza desabasto de gasolina a Michoacán

Michoacán— En los últimos días ha comenzado una clase de psicosis social por el desabasto de gasolina en diversos municipios de Michoacán, al día jueves ya afectaba según algunos empresarios del sector a 20 gasolineras en la entidad, sólo en la ciudad capital son al menos 10 las estaciones de servicio que han suspendido su abasto a los consumidores.Esto ha ocasionado que las personas se trasladen desesperadamente en busca de un establecimiento con servicio y al localizarlo tienen que hacer filas por hasta 45 minutos para poder surtir el combustible.La gasolina Premium dejó de llegar a Morelia en un 100 por ciento desde el pasado miércoles 21, y la Magna se está suministrando en un 30 por ciento de lo que normalmente se abastece, esto ha implicado una pérdida económica que gira entorno a los 200 mil pesos diarios para los gasolineros.Antonio Soto Sánchez, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, en días pasados refirió que la refinería Miguel Hidalgo, perteneciente a Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicada en Tula, Hidalgo, es la encargada de abastecer a los estados de la zona centro del país, la cual disminuyó su ejecución de trabajo a solo 20 por ciento."Es un tema más allá de nuestras responsabilidades estatales, es un tema de Pemex, es un tema federal, es un tema de desabasto por falta de planeación del propio Petróleos Mexicanos que no planificó ni planeó bien todos sus negocios para el año 2016”, dijo Soto Sánchez.La población comienza a preocuparse por esta situación y sin duda, el sector más afectado es el transporte público, consumidores y choferes del ramo han manifestado la forma en que esta situación les perjudica en su desenvolvimiento cotidiano."Es indispensable la gasolina para poder trabajar, por eso es que andamos buscando donde haya gasolina para poder cargar, para trabajar el día de hoy, ayer afortunadamente me levante temprano y en la gasolinera de la López ahí pude cargar gasolina”, señaló Artemio Rojas, taxista."Lo más que hemos durado son 45 minutos, a veces hasta la hora, sí nos afecta en cuestión del tiempo más que nada, porque si tienes un compromiso urgente no cumples con ese compromiso, de antemano si está crítico esto, no podemos vivir con esa situación”, comentó Jorge Navarrete.La incertidumbre social en torno a las causas del desabasto del combustible está creando alerta entre la población, los coches particulares, así como los de comercio que comienzan a quedarse sin combustible prefieren parar sus actividades diarias y optar por otras alternativas, que acudir a las grandes filas en las gasolineras.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.