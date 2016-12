Hallan más restos en los escombros

Tultepec— La cifra de muertos luego de las explosiones registradas en el mercado de San Pablito en Tultepec podrían aumentar, al encontrarse restos humanos en el lugar.El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, confirmó que en la zona se tienen segmentos corporales que están siendo objeto de análisis de servicios periciales para establecer si corresponden a alguno de los cuerpos que ya fueron entregados o a los cadáveres que se tienen pendientes de entregar, incluso si pueden ser de alguna víctima no contabilizada.La identificación de los restos se retrasará por el grado de calcinación que presentan.“No hay fecha depende como lo he señalado del nivel de calcinación de los restos o de los cuerpos en la medida en que las muestras biológicas encuentren más degradadas, más tiempo nos tardaremos en el proceso de limpieza y purificación para que la muestra biológica sea útil y se pueda obtener el perfil genético", explicó el funcionario mexiquense.Asimismo, reconoció que aunque ya se terminó la remoción de escombros, no se descarta que al iniciarse la limpieza se encuentren más restos.Informó que entre las líneas de investigación sobre qué pudo provocar la explosión en el mercado de San Pablito, fue el uso de artículos prohibidos al interior del mismo, pues se encontraron baterías de vehículos con cables, lo que podría haber provocado un chispazo.“Al interior del predio hemos encontrado por ejemplo baterías de coche, hemos encontrado cables de electricidad, pegados a esas baterías de coche, cosas que nos dan indicios de lo que pudo haber pasado.Cabe señalar que al interior de este lugar estaba prohibido contar con energía eléctrica.Aunque también se analiza otras líneas de investigación como la señalada por los comerciantes de que algún cliente provocó la explosión por imprudencia.Sin embargo, será hasta que la Procuraduría General del República termine sus peritajes cuando se sepan las causas exactas que provocaron la explosión.Añadió que actualmente cuentan con cuatro cadáveres, “dos de ellos han sido reconocidos por los familiares pero nos han pedido esperar hasta la prueba genética, se están llevando a cabo las pruebas genéticas para esos efectos y tengo dos cadáveres más que por el nivel de calcinación de los cuerpos no es posible determinar o tener algún punto para poder establecer quien pudiera ser esa persona o hacer un reconocimiento”, apuntó.En cuanto a personas desaparecidas comentó que solamente tiene a dos personas que "probablemente sean estos dos cuerpos ya nos hemos acercado con los familiares de estas dos personas dos masculinos que ya uno de ellos es mayor de edad”, añadió.

