Congelan cuentas a suegros de Javier Duarte

Ciudad de México— Los suegros de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, denunciaron que autoridades federales inmovilizaron sus cuentas bancarias, a pesar de que cuentan con un amparo para suspender esa medida.En escritos presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Antonio Macías acusó a la la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría General de la República (PGR) de congelar su cuentas, incluida una en donde depositó un supuesto premio de la Lotería Nacional.De acuerdo con las investigaciones ministeriales, han sido aseguradas las cuentas 0091390230201 de Banco del Bajío, a nombre de Macías, y 60505171537, de Santander, a nombre de Tubilla Letayf.El aseguramiento precautorio fue dictado en el oficio 214-4/6488415/2016 por la CNBV, de acuerdo con el quejoso; y mediante el oficio UEIDFF/3661/2016 por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR."Con motivo de nuestras actividades comerciales, acudimos a las sucursales bancarias de las instituciones Santander y BanBajio, donde se nos informó que no podíamos disponer de nuestros recursos."Ya que existían órdenes escritas de la CNBV y del agente del Ministerio Público de la Federación, mismas que desconocemos, a virtud de que no fuimos notificados previamente de dicho acto", argumentó Macías en un escrito enviado a la CNDH.Los suegros del exmandatario veracruzano, actualmente prófugo y por quien la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos, también se quejaron de la continua vigilancia de la PGR en sus domicilios de Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez."He recibido actos de intimidación y tortura psicológica que sufrimos afuera en la banqueta de nuestro domicilio particular (...) de esta ciudad de Coatzacoalcos y en nuestros trayectos cotidianos en la citada ciudad", reclamó Macías."(El) personal de aquella institución se encuentra armado, por lo que al llamar a las instituciones preventivas municipales o locales éstas últimas confirman que no pueden retirar a dichos elementos por ser del fuero federal, por lo que procedí irme a vivir a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y dichos elementos me siguieron y continúan con sus intimidaciones en contra de mi familia".

