Llevan a sus casas negocio de explosivos

Ciudad de México— Más del 90 por ciento de la producción de juegos pirotécnicos que se produjo para esta temporada decembrina, se encuentra en las casas y talleres de Tultepec. Los comerciantes preocupados por no perder sus ingresos han comenzado a vender los productos en sus domicilios.A pesar del miedo que los embarga al hablar, los comerciantes reconocieron que las explosiones registradas el pasado martes en el mercado de San Pablito, los dejaron con las bodegas repletas de lo que ellos llaman “juguetería” –luces, palomas, barrilito, patitos.Don José, quien desde hace 50 años se dedica a la pirotecnia, comentó que la temporada de venta decembrina inicia el 12 y concluye el 31 de diciembre, por lo que apenas había logrado comercializar el 10 por ciento de su producción, cuando se registró la explosión del mercado pirotécnico.Tras afirmar que no pueden quedarse con toda la producción de la temporada, pues incluso algunos piden préstamos para adquirir mercancía, se han visto obligados a vender principalmente de las calles Nicolás Bravo y 5 de Mayo además de sus hogares.“Viene gente de fuera a comprar que todos los años venía y ahora acude a nuestros domicilios”, apuntó Jacinta, quien tiene un pequeño letrero anunciando la venta de cohetes.Las autoridades, por otro lado, aseguran que desconocen la cantidad de pirotecnia que hay en los domicilios y si se tomarán medidas para evitar la venta clandestina.“Se tendrá que sentar con el señor presidente y ver qué medidas se toman”, apuntó el regidor Arturo Guadalupe Fragoso. Quien aseguró que buscarán que no desaparezca esta actividad que mantiene al 80 por ciento de la población.En tanto, continúa la venta clandestina y hormiga en las calles de Tultepec.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.