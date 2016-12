Libera EU hoy a Mario Villanueva para deportarlo

Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, será liberado hoy por parte de las autoridades de Estados Unidos y entregado en los próximos días a las autoridades de México para que termine de cumplir con su condena de más de 20 años por lavado de dinero.Villanueva Madrid cumple hoy la pena privativa de la libertad por lavado de dinero que le fue dictada mediante sentencia en junio de 2013 en Estados Unidos.La condena era de 17 años, de los cuales lleva seis años y siete meses en prisión, pero debido a que en México permaneció nueve años en la cárcel, el juez estadounidense tuvo por compurgada la pena.Al ser mexicano, el gobierno estadounidense deberá deportarlo por lo que una vez que llegue al país las autoridades podrán aprehenderlo porque tiene pendiente el cumplimiento de una sentencia de 28 años, 8 meses y 7 días en prisión, por fomento al narcotráfico y lavado de dinero de la cual le restan 22 años, 7 meses y 11 días por cumplir.En conferencia de prensa en Chetumal, el hijo del exmandatario, Carlos Mario Villanueva Tenorio, dijo que solicitarán al presidente Enrique Peña Nieto que se le otorgue prisión domiciliaria a su padre en el rancho Mostrenco, en la capital de Quintana Roo, donde vive su familia.Durante su mensaje en la sala de Comisiones del Congreso del estado, Villanueva Tenorio, diputado por el Partido Encuentro Social, insistió en que el encarcelamiento de su padre obedece a una venganza política y sostuvo que todas las evidencias fabricadas e integradas en documentos que tienen un peso de más de 2 toneladas se han ido cayendo.Dijo que después de la liberación que se haga mañana después del mediodía, tardarán de una a cuatro semanas máximo en realizar el proceso de repatriación para que finalmente pueda llegar a México su padre, y sería vía la Ciudad de México.Detalló que Villanueva Madrid tiene enfermedades respiratorias graves y crónicas, y que en los penales de México no hay condiciones similares a los de Estados Unidos para brindarle la atención médica que requiere.Mediante una carta difundida en el blog de Villanueva Madrid, el exgobernador acusó que de ser obligado a permanecer en prisión las autoridades mexicanas lo estarían condenando a cadena perpetua.“A mis 68 años y medio, terminaría de cumplir esa pena a los 91 años, los que sin duda no viviré. Esta pena es una muestra más de la enorme saña con que el gobierno mexicano me ha tratado, condenándome a cadena perpetua y a morir en la cárcel, con sentencias ilegales”, escribió en el documento que también ha sido difundido en redes sociales.En el marco de su próxima deportación las autoridades estadounidenses recomendaron que en México se le proporcionen condiciones médicas similares a las que tiene en la prisión de Estados Unidos en la que aún permanece para garantizar su salud.En Estados Unidos, Villanueva Madrid permanece en una prisión-hospital con atención médica disponible las 24 horas del día debido a que las enfermedades que padece son calificadas como graves y crónicas.Prepara PGR su arrestoEn cuanto el exgobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, pise territorio mexicano la Procuraduría General de la República (PGR) realizará acciones para cumplir el proceso penal 101/ 2003, cuya sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México aún está pendiente.La PGR informó que a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, está tomando las previsiones necesarias ante la inminente entrada a México de Villanueva Madrid.“La Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades migratorias estadounidenses, estará al tanto de la fecha en que las autoridades migratorias de ese país resuelvan, con el fin de ejecutar la orden de Detención de Villanueva Madrid para el cumplimiento de la sentencia mexicana”, destacó la PGR en un comunicado.

