2016 cierra como el más violento

“El 2016 quedará marcado como el año donde la violencia retornó con fuerza a México”, así describió El País la crisis de seguridad que se registró este año en su portal.A falta de los datos de diciembre, este año reporta la cifra más alta de homicidios dolosos en los cuatro años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, informó del diario español. De enero a noviembre, las 32 fiscalías del país iniciaron 18 mil 915 averiguaciones previas por asesinatos. Esto significa que 20 mil 858 personas han sido asesinadas en 11 meses, según las estimaciones preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), un órgano que contabiliza los crímenes mensualmente y que depende de la Secretaría de Gobernación.El SNSP concentra los datos de delitos como homicidios, secuestros y extorsiones contenidas en las carpetas de investigación de las fiscalías locales. Noviembre ha sido el quinto mes más sangriento de 2016, con 2 mil 018 asesinatos, 25 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2015. El dato acumulado de los primeros 11 meses del año (28 mil 858 víctimas) supera las 18 mil 673 víctimas de 2015 y las 17 mil 324 de 2014, cuando el sistema comenzó a contar el delito.México atestiguó un importante aumento de los homicidios este verano. Julio registró 2 mil 094 homicidios. Entonces se rebasaron los dos millares de asesinatos, algo que no había ocurrido desde los primeros meses de Peña Nieto en la presidencia. El dato solo anunciaba el inicio de una terrible tendencia al alza. La estrategia de seguridad del Gobierno no ha podido disminuir desde entonces los asesinatos, que han aumentado en 24 de los 32 Estados del país. Agosto superó a julio y septiembre se convirtió en el mes más violento con 2 mil 189 víctimas de homicidio, la peor cifra desde mayo de 2012 cuando aún gobernaba Felipe Calderón, el presidente del PAN que inició la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico. Noviembre ha alargado una racha que suma cinco meses superando los 2 mil asesinatos mensuales.Las explicaciones a este fenómeno se pueden encontrar en varias partes del país. Una de ellas en Colima, un pequeño estado que hasta hace poco era considerado una tranquila región en el Pacífico. Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales por controlar su puerto y territorio han hecho que los asesinatos hayan aumentado allí casi un 300 por ciento. Colima, con 650 mil habitantes, tiene la tasa de asesinatos más alta de México: 89 por cada 100 mil personas.A Colima se le suma Guerrero, otro estado en la costa oeste mexicana que ha visto desbordar la violencia a pesar de los esfuerzos por controlarla del gobierno local y federal. El estado, con 3.4 millones de habitantes, reportó en noviembre 212 víctimas de homicidio, la cifra más alta el mes pasado en todo el país. En lo que va de 2016, la entidad supera las 2 mil víctimas, con una tasa de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. En números absolutos, Guerrero solo es superado por el Estado de México, una región del centro del país que tiene cinco veces más población.Las cifras del SNSP serán avaladas posteriormente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las cifras de homicidios de este organismo son más precisas que las entregadas por las fiscalías locales. El Inegi clasifica mejor los tipos de homicidios y corrige los vicios estadísticos de los ministerios públicos. Por esto, el número de homicidios oficiales del Inegi supera siempre a los del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que el instituto tarda más de un año en procesar los datos. Será hasta julio del próximo año que se sabrá exactamente qué tan sangriento ha sido 2016.En diciembre de 2016 se cumple una década desde que el presidente panista Felipe Calderón (2006-2012) sacó al Ejército de sus cuarteles para enviarlo a Michoacán a luchar contra los cárteles del narcotráfico. 2007 fue el año con menos homicidios del México moderno, con 8 mil 867 (una tasa de 8.2 por cada 100 mil habitantes). Sin embargo, la ofensiva militar provocó un aumento en los asesinatos.Para 2009 los homicidios se duplicaron. Y en 2011 se llegó a la cúspide de la violencia, con 27 mil 213 casos (24 por cada 100 mil habitantes). Los expertos en seguridad consideran que 2016 puede rebasar nuevamente la tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, algo no visto desde el Gobierno del PAN.

