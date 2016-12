Historias de dolor

Ciudad de México— Falleció Pamela; sería trasladada a Galveston para atender sus quemaduras. La menor presentaba fallas renales y cardíacas a causa de las quemaduras que cubrían el 92 por ciento de su cuerpo.Pamela tenía 13 años y alimentaba la ilusión de celebrar sus 15 años.La fundación Michou y Mau había evaluado su traslado Estados Unidos para ser atendida si mejoraba su estado de salud.Desde hace cuatro años la adolescente acudía al mercado de San Pablito para comprar fuegos artificiales y vendérselos a sus primos y amigos; en esta ocasión quería surtirse de ratones y ramitas de luces de bengala para la Navidad, relataron sus tíos María de Lourdes Villanueva Ramírez y Alberto Pacheco, afuera del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).Permanecen en el Instituto Nacional de Rehabilitación Liliana Aguilera Urban, de 22 años de edad, con 85 por ciento de quemaduras.Brenda Maricruz Rodríguez Cortés, de 21 años de edad, con 60 por ciento de quemaduras.Maribel Estrada Carbajal, de 38 años de edad, con 12 por ciento de quemaduras.Gracias a una foto publicada en las redes sociales, familiares de Daniela Montero, de 35 años de edad se reunieron con ella.La mujer llegó al hospital ISSSTE en Tultitlán por su propio pie, con múltiples heridas y quemaduras; sólo pudo dar su nombre y edad.Por lo que personal comenzó a difundir su fotografía con el fin de que alguien la reconociera. Fue repotada como grave.Su esposo e hijos también resultaron lesionados en el incidente.Se trata de Luis Ángel Soto Nava, de 42 años, quien se fue encontrado y atendido en el Hospital Magdalena de las Salinas, junto con su hijo, Christopher Lozano Montero, de 4 años; mientras que Daniel Lozano Montero, de 6 años, fue ingresado al IMSS de Lomas Verdes.Aurelio se encuentra en el hospital de Lomas Verdes, no ha sido estabilizado, por lo que no se puede determinar cuándo podrá ser llevado a Galveston, se espera que en las próximas horas se pueda tomar una decisión.El pequeño Aurelio de 14 años presenta quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo.El pasado miércoles, Juan Carlos de 13 años, fue trasladado en una ambulancia aérea a Texas, mientras que Aurelio espera.Las autoridades informaron que la ambulancia aérea se encuentra lista para que una vez que se determine que puede volar sea llevado de inmediato a Texas.Omar esperaba un milagro. Rezó a los santos de su devoción para que su madre y su abuela se salvaran.Alma, de 50 años de edad, se encontraba en compañía de su madre Eufrosina, de 81 años, la abuela de Omar, en uno de los 300 puestos que expendían productos elaborados con pólvora en el tianguis.Las dos mujeres quedaron envueltas entre las llamas. Omar y su padre corrieron al tianguis en busca de sus familiares.“No encontramos a nuestros familiares, a mi mamá y a mi abuelita, la camioneta que tenían estaba deshecha, yo le guíe por la camioneta, empecé a buscar por ahí pero no los encontramos”, recordó.En esa búsqueda encontró los cuerpos sin vida de dos hombres que estaban abrazados, calcinados, bajo una lámina que los cubría. Nunca las encontró en ese lugar.Luego se enteraron que las habían trasladado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en una ambulancia. Hasta allá fueron para saber en qué condiciones llegaron.“Mi mamá tiene el 90% del cuerpo quemado y si vive le van a tener que cortar un brazo porque quedó muy mal”, contó.Eufrosina, la abuela de Omar, murió en las instalaciones de ese inmueble del Instituto de Salud del Estado de México.El milagro no llegó para Omar y su familia.

