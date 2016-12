Piden ajustar presupuesto para infancia en 2017

Cargando

Ciudad de México— El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) no cuenta con suficientes recursos para consolidarse en todo el país en 2017, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).A través de la plataforma change.org, la Red impulsa una petición dirigida al presidente Enrique Peña y al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para que ajusten el presupuesto durante el primer trimestre del próximo año."Llamamos de forma urgente (...) a instalar de forma inmediata una mesa de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil y el Sistema de Naciones Unidas (ONU) a fin de analizar y definir el gasto público que se debe orientar para dicha implementación", lee la petición.Juan Martín Pérez, director de Redim, explicó que el Sistema Integral opera sin presupuesto etiquetado desde 2015, y sus recursos provienen de un fondo destinado a seguridad."Al Sipinna le asignaron 53 millones de pesos para 2017, cuando lo que necesita es en torno a 200 millones para institucionalizar este sistema en 32 estados y 2 mil 400 municipios", describió en entrevista.El Sipinna y las procuradurías son las instituciones encargadas de proteger a los menores de edad en México, y fueron creadas en 2014 gracias a una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal.Cada entidad y municipio del país debe contar con un sistema y una procuraduría; no obstante, la falta de presupuesto impedirá que el Sistema federal acompañe a cada entidad con trabajo técnico y materiales adecuados.Aunque la Procuraduría Federal de Protección Integral contará con 90 millones para el próximo año, las procuradurías estatales no cuentan con recursos propios y, en muchos casos, dependerán del presupuesto del DIF estatal.Las procuradurías son las responsables de velar por los niños víctimas de delitos, violencia intrafamiliar, que migran solos o que pueden ser adoptados.

