Acusan a IMSS de despidos por protestas

Ciudad de México— Trabajadores sindicalizados del IMSS denunciaron que han sido despedidos injustificadamente por participar en manifestaciones y reportar actos de corrupción.Los inconformes realizaron una protesta frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Paseo de la Reforma, que se encuentran resguardadas por policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.En el mitin, Martha Medina, enfermera con 25 años de antigüedad de la Unidad de Medicina Familiar 93, ubicada en Ecatepec, aseguró que fue despedida el 15 de este mes por denunciar actos de corrupción en la clínica donde laboraba.Gustavo Hernández, enfermero del Hospital de Psiquiatría San Fernando, sostuvo que a él lo despidieron por denunciar un desvío de 22 millones de pesos de cuotas sindicales que supuestamente hizo el antiguo secretario general del sindicato.El despido de algunos trabajadores del IMSS, que se concretó este mes, fue por causas legales, como faltas injustificadas, y no por participar en protestas, afirmó Patricio Caso, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones de la dependencia.El funcionario señaló que los exempleados fueron despedidos respetando su contrato colectivo de trabajo.“Esto no tiene nada que ver con una cuestión de presiones, no responde a que hayan denunciado actos, son, simplemente, procesos laborales”, dijo en enlace telefónico.

