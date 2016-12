Desaparece avioneta con 4 pasajeros en Veracruz

Veracruz, México— El administrador del Aeropuerto de Mérida, Oscar Carrillo Maldonado, confirmó que la aeronave privada que salió de esa estación ayer y que está reportada como desaparecida en Veracruz, es propiedad de la empresa Promessa, que se dedica a la comercialización y distribución de material eléctrico en la región sureste del país.Indicó que la avioneta tipo Cessna 210, con matrícula XBNJP, despegó de ese aeropuerto a las 10:25 horas del martes y que los cuatro pasajeros –incluyendo el piloto y copiloto–, son empleados de la compañía.En la aeronave viajaban el piloto Rodolfo García y su copiloto Jorge Torres, junto con Javier Caballero Rodríguez, gerente de la Sucursal Norte de Promessa, y Trinidad Aldama.“El administrador del Aeropuerto de Minatitlán fue quien nos dio la alerta de que había una aeronave extraviada, y de inmediato inició un operativo de búsqueda en la zona. Como el hecho sucedió en otra zona que no corresponde a Mérida, no tenemos más información”, señaló en entrevista.Dijo que la nave despegó de la Terminal de Aviación General de esa estación aeroportuaria, que es de donde salen los vuelos privados de Mérida. Y fue hasta las 13:00 horas cuando las autoridades de Veracruz informaron de la desaparición.“Cuando una aeronave pierde comunicación con la torre de control, el protocolo es un operativo de búsqueda con aeronaves y por tierra, dependiendo de la situación, pensando que la última comunicación estaba sobre esa área (entre los municipios de Agua Dulce y la congregación de Villa Allende, en Coatzacoalcos)”, explicó.Carrillo Maldonado declaró que en el Aeropuerto de Mérida permanecerán en alerta sobre el caso de esta nave desaparecida, pero aclaró que no tienen ninguna injerencia al respecto, porque el hecho ocurrió en otra entidad, fuera de su área de control.Con respecto a la avioneta tipo Cessna 210 de la empresa Promessa, informó que había estado volando de manera constante sin ningún problema, saliendo de ese aeropuerto, rumbo a destinos de la región sureste.El administrador agregó que en dicha estación se realizan entre 25 a 30 operaciones de vuelos privados al día, de empresas, escuelas de aviación y taxis aéreos.Dijo que no hay información de lo que sucedió con la aeronave, pero en medios de comunicación de Veracruz se ha publicado que debido a las condiciones climatológicas, el piloto pidió permiso para aterrizar en el aeropuerto de Canticas en Minatitlán, pero nunca llegó.

