Insisten en regular amapola en Guerrero

Ciudad de México– El Congreso de la Unión debe retomar la discusión sobre la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales, insistieron autoridades de los Municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, en Guerrero.Según el comisario municipal de Filo de Caballos, Arturo López Torres, con la regulación de la goma de opio se resolvería, en gran medida, la violencia que hay en la entidad.En estos dos poblados, indicó, hay 58 comunidades que esperan que esta propuesta, que forma parte de la agenda del Gobernador Héctor Astudillo, sea analizada por los diputados federales y los senadores.Desde 2015, Astudillo y la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local han sido los principales promotores de la autorización de la siembra de amapola con fines medicinales.Ricardo Mejía, diputado de MC, presentó una iniciativa de ley al respecto, con el objetivo de que, una vez aprobada por legisladores estatales, fuera enviada al Congreso federal.Sin embargo, dicha iniciativa fue rechazada por la Comisión de Justicia del Congreso local.López Torres aseguró que los pobladores de la Sierra firmaron un documento en el que muestran su apoyo a la propuesta del diputado Mejía."Sabemos que mucha gente se dedica al cultivo de la amapola, pero porque no tienen otra opción, ya que en los pueblos de la Sierra no existen fuentes de empleo; además de que en muchas comunidades carecen de una serie de servicios básicos, como caminos, luz, agua, drenaje, centros de salud y aulas escolares donde haya clases", aseguró.La legalización de este cultivo, precisó, no sólo beneficiaría a la Sierra, sino también al resto del estado, porque hay otras zonas donde los pobladores se dedican a esta actividad.En contraparte, expertos en temas de seguridad han cuestionado la posible autorización de la siembra de amapola.En un estado como Guerrero, coincidieron, donde no existen garantías de seguridad ni accesos para llegar a las zonas donde se cultiva este estupefaciente, sería altamente difícil que empresas internacionales se animaran a convertirlo en un producto medicinal.

