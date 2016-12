Hacienda fijará precio de gasolina hasta que se libere

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que el precio máximo de la gasolina será fijado a partir del 1 de enero de 2017 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en tanto se libera el mercado en cada zona, pero no adelantó bajo cuáles términos lo hará.El anuncio aminoró la incertidumbre de los expendedores de combustible que no sabían cómo iban a fijarse los precios hasta la liberación de los precios en la entidad, sin embargo, algunos organismos aún buscan que el Gobierno Federal conserve el decreto para la homologación fronteriza del combustible.La CRE confirmó que la SHCP se encargará de poner los precios correspondientes a cada región y difundió el calendario exacto de la Región 2 (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio duranguense Gómez Palacio): la subasta de Temporada Abierta de Pemex se llevará a cabo 15 al 30 de abril, el fallo de la Temporada Abierta se dará a conocer el 1 de mayo, y el 15 de junio inicia la Flexibilización del Precio.En tanto, Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Ciudad Juárez, adelantó que seguirán comprando gasolina a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero aseguró que cuando se conozca a los ganadores de la Subasta de Temporada Abierta verán la viabilidad de remitir sus contratos (con 30 días de aviso) para cambiarse a otros distribuidores.Ante la falta de certeza de si continuará la homologación de los precios de la gasolina en la frontera, Sergio Arturo Parra Tapia, presidente del Colegio de Contadores Públicos, llamó a los organismos empresariales a conformar un bloque para solicitarle a la SHCP que no elimine el decreto.Comenzar a cobrar el IEPS (cuatro pesos aproximadamente) reduciría la competencia entre las empresas juarenses y las texanas, aseguró.La CRE informó que el proceso de liberación iniciará con el norte del país, porque las entidades cuentan con una mayor conectividad a diversas fuentes de suministro de gasolinas y diésel: cuenta 3 sistemas de transporte por ducto y cerca de 23 terminales de almacenamiento que abastecen el consumo que se genera en la región (el 25 por ciento nacional).El órgano regulador difundió que hasta el momento se han comprometido inversiones por 2 mil millones de dólares en transporte y almacenamiento, y se esperan al menos 12 mil millones de dólares adicionales para el expendio al público de combustibles.La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que reforzará sus acciones de verificación en gasolineras para garantizar que los expendedores están ofreciendo litros completos.Con la liberación de los mercado, la dependencia aumentará el número de gasolineras revisadas a un 15% con respecto a lo alcanzado en 2016, para llegar a 7 mil 200 estaciones verificadas en todo México.

