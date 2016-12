Critican falta de fondos para prevención del delito

Ciudad de México— Representantes de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de Seguridad reprocharon al Gobierno federal que no se hubiera destinado ni un peso al Programa Nacional de Prevención del Delito en el presupuesto de egresos del próximo año."La prevención es prioritaria, no para el gobierno, sí para los ciudadanos", dijo Adelina Lobo en en la sesión de consejo.Señaló que en los primeros años de la gestión de Peña Nieto se destinaron 9 mil millones de pesos a este programa que fue considerado prioritario y que sus resultados se esperaban para un plazo de 4 a 10 años.Quitarlo del presupuesto implicará un riesgo de que se pierda todo el esfuerzo de estos 4 años en distintos programas de prevención, alertó Lobo frente al Presidente Peña Nieto.En el mismo evento, el Presidente Enrique Peña Nieto urgió a su gabinete a canalizar recursos adicionales para la política nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia."Doy indicaciones para que avancemos y sobre todo podamos quedar comprometidos todos a dedicar recursos que de manera adicional podamos tener y disponer para fortalecer las acciones en materia de prevención", señaló."En años anteriores se destinaron, como aquí Adelina compartiera, más de 9 mil millones de pesos, para el ejercicio fiscal de 2017 he dado indicaciones para que podamos hacer un esfuerzo adicional".Es importante, dijo Peña Nieto, que todos y al unísono se sumen a dicho esfuerzo, para articular acciones transversales y no abandonar ni dejar esa "asignatura".Afirmó que una de las prioridades del Gobierno federal en materia de seguridad es consolidar precisamente las acciones de prevención."En esta actividad participan nueve secretarias de estado y es uno de los ejes que distinguen a la política de seguridad que ha venido instrumentando esta administración", advirtió.A la crítica de que el Programa Nacional de Prevención tiene cero pesos para el próximo año, Peña Nieto argumentó que no hay mejor medida en materia de prevención que preservar la estabilidad económica."Y esa es la premisa que se consideró en el paquete presentado, precisamente para preservar nuestros fundamentos macroeconómicos, que permita y se traduzcan estos en condiciones de estabilidad económica para las familias mexicanas", expresó.

