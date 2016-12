Exige Peña actualizar modelo de Policía

Ciudad de México— El presidente Enrique Peña Nieto urgió rediseñar el modelo policial para atender la demanda ciudadana de mayor seguridad y combatir eficazmente a los criminales."Es indispensable rediseñar el modelo policial del país, y para ello se requiere en primer lugar contar con el marco jurídico adecuado", señaló durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se celebró en el Palacio Nacional."En el México de 2016 no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e institucionales que avances datan de los años 80 o 90. El sistema actual, en muchos de sus ámbitos y aspectos, resulta francamente obsoleto".Para actualizar el modelo, Peña Nieto insistió en su iniciativa de reforma constitucional de Mando Único o Mixto para contar con Policías locales sólidas, con criterios homologados para su profesionalización, equipamiento y actuación."La operación del sistema policiaco no debe depender del partido que esté en el gobierno, debe ser una política de Estado que esté por encima de las personas o de los liderazgos políticos de cada entidad", manifestó."El Ejecutivo federal reitera la urgencia de concretar esta reforma para avanzar hacia un sistema policial que esté a la altura de los retos de nuestro tiempo".Si el fin último es que las labores de seguridad recaigan en las instituciones policiales, abundó Peña Nieto, se necesita regular la actuación subsidiaria de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad."Para ello, es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares. Reitero nuestra plena disposición a trabajar con los legisladores en el diseño de esta ley que dará certeza jurídica a nuestros soldados y marinos tanto en su acción individual como en el plano institucional".El jefe del Ejecutivo recalcó que, en materia de seguridad, cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y cumplir plenamente su obligación de brindar protección a sus comunidades.Destacó que se han logrado avances, como la neutralización de 105 de los 122 objetivos prioritarios y la reducción de delitos en comparación con el sexenio pasado. Sin embargo, urgió a redoblar esfuerzos."Hoy más que nunca todos debemos hacer un frente común contra la violencia y la delincuencia. No estamos satisfechos con lo que hemos hecho, reconocemos que tenemos todavía un problema y un desafío hacia adelante, pero también la urgente necesidad de que todos nos comprometamos de manera seria y profunda", expresó."Más allá de razones, de excusas o de culpas que se quiera pretender dar o decir, creo que este es el momento en el que debemos redoblar el paso, no claudicar, ser perseverantes, mejorar lo que hemos puesto en práctica, enriquecer lo que aún nos hace falta por hacer y que de esta manera, todos unidos, en un frente común, sigamos trabajando por un México de paz y de tranquilidad".

