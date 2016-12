No dejaré que me intimiden, dice Blanco

Ciudad de México– El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, esta noche rindió su primer informe de Gobierno y aseguró que no se dejará intimidar y que tampoco caerá en provocaciones.El ex futbolista rompió en llanto al hablar de la huelga de hambre que por 35 horas protagonizó el fin de semana pasado en protesta por el juicio político que en su contra aprobó el Congreso estatal.“Han sido unos días bien complicados. De muchísima impotencia. Hasta me tuve que poner en huelga de hambre para denunciar públicamente las transas que están haciendo, y para que las autoridades les pusieran un hasta aquí. Gracias a Dios ya los volvieron a frenar”, sostuvo.Blanco deploró que lo siguieran difamando, pero alegó que su candidatura había sido legal.“Y la gente votó por mí. Tengo todo el derecho de ser Presidente Municipal..., y no me lo van a quitar”, advirtió.“Yo voy a seguir con mi trabajo. Voy a seguir con mi responsabilidad y no voy a dejar que me intimiden. Voy a seguir promoviendo un Gobierno honesto. Un Gobierno que quiera usar el dinero para ayudar a la gente, no para hacerse rico. No voy a caer en la trampa de las provocaciones. No nos van a desgastar”.Y tras afirmar que seguirá “denunciando a los corruptos”, el presidente municipal informó que su primer año de gestión ha atendido más de cien denuncias relacionadas con la corrupción y sancionado a al menos 80 servidores públicos.“Y además denunciamos a seis altos funcionarios de las dos últimas administraciones, porque no vamos a tolerar la corrupción. Voy a insistir en un Gobierno honrado. Voy a entregar un Gobierno limpio”, prometió.La sesión fue desairada por siete de los ocho regidores que integran el Cabildo, alegando que en el Museo de la Ciudad, sede de la ceremonia, no había las suficientes condiciones de seguridad.Minutos antes de que comenzara la ceremonia, un grupo proclive al Alcalde arrojó basura y huevos al Palacio de Gobierno en protesta por el proceso de juicio político que aprobó el Congreso estatal en contra de Cuauhtémoc Blanco.