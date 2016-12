'No sabía gobernar, pero era bueno para el golf'

Ciudad de México— Hasta los escoltas de Javier Duarte estaban cansados de los excesos del exgobernador de Veracruz y su esposa Karime Macías.Agentes que colaboraron con el exmandatario revelaron algunos de los excesos del ahora prófugo de la justicia como sus constantes viajes a la Ciudad de México para asistir a comidas, fiestas privadas, centros comerciales o para asistir al cine o espectáculos.Por ejemplo, el equipo de seguridad era movilizado para traer desde Veracruz a la esposa de Duarte a la Plaza Antara, en Polanco, para sus visitas a un salón de belleza."La señora iba dos veces al mes a la Ciudad de México para su peinado y su manicure. Esas cosas nos molestaban a nosotros. Usaban un avión del Estado para uso personal. El jefe (Duarte) muchas veces se fue a Europa en el Tajín, también a Estados Unidos se llevaba la familia", relató un escolta del primer círculo del exgobernador.Los agentes señalan que 'Diamante' y 'Esmeralda', –los indicativos de Duarte y su esposa–, en alguno de sus viajes acudieron a la obra de teatro de "El Rey León" y compraron hasta 20 filas de lugares para sus familiares y amigos."A Duarte le gustaba más estar en la Ciudad de México porque no lo identificaban tanto, iban mucho a la Plaza Antara, iba en la tarde-noche, cuando había menos gente", narró otro de los escoltas.Los agentes describen que los Duarte iban a restaurantes de Polanco, en especial al Estoril. Incluso por las noches era cliente frecuente de los tacos del Tizoncito de Moliére.Pero cuando inició su dieta se olvidaron de tacos y comenzaron a cargar barras nutritivas y polvo para licuados."Acudía a comer en la Ciudad de México a la Fundación Colosio, Casa Portuguesa. Cuando venía se reunía en privado con sus amigos Moisés Mansur Cisneyros –principal prestanombres del exgobernador de Veracruz–, Jaime Porres y Franky (Francisco García González)", refirieron los guardaespaldas.Con ellos, Duarte vivió buenos momentos."En el departamento de Jaime Porres, en Polanco, nosotros estuvimos en fiestas en donde el jefe llegaba a las seis de la tarde y salía hasta las seis de la mañana hasta el full, no podía ni sostenerse."O iba al rancho de Moisés a la salida a Toluca, donde venden fresas, ahí la señora iba a montar a caballo", recordó el personal de seguridad de Duarte.La equitación, el "hobby" de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, estuvo patrocinado con el dinero de los veracruzanos.Durante la gestión de Duarte, el gobierno estatal financió varios concursos de salto ecuestre, algunos de ellos en el Club Hípico Coapexpan, en los que participó Macías.Incluso, la Cuenta Pública 2015 de Veracruz, aprobada el 31 de octubre, reportó una "ayuda" irregular por un millón 250 mil pesos a "Equs Operadora de Servicios" para organizar un evento en el Club Hípico Xalapa en abril y mayo.Escoltas del exgobernador Javier Duarte desmintieron que su exjefe se haya escapado de Xalapa en un helicóptero, como se dio a conocer de manera oficial.'Diamante' y 'Esmeralda' salieron del estado de Veracruz por tierra rumbo a la Ciudad de México, a las zonas de Polanco y Santa Fe, aseguraron los exescoltas a Reforma."Fue algo tramado decir que se fue por helicóptero para desviar la atención, a nosotros se nos informó que salieron de Xalapa, sin los niños, y sin seguridad para no levantar sospechas", afirmó uno de los elementos.Duarte salió de su residencia rentada en el Club de Golf Campestre ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, conurbado a Xalapa y cercano al Aeropuerto de El Lencero.El gobernador interino Flavino Ríos confirmó que le fue notificado que Duarte había solicitado un helicóptero para volar a Coatzacoalcos donde residen sus suegros.Ríos afirmó que instruyó al personal del hangar del estado a darle las facilidades necesarias, pues en ese momento no existía ninguna orden de aprehensión contra el exmandatario.Supuestamente Duarte voló en el helicóptero Eurocopter modelo AS365N3, año de fabricación 2007, matrícula XC-GEV, de seis plazas, con su esposa.Esa versión fue desmentida por el equipo de seguridad de Duarte, que incluso señaló que el exmandatario desde dos meses antes planeó la compra de una casa en Santa Fe, para residir ahí al pedir licencia como gobernador."Estuvieron viendo varias casas, por noviembre, al final vieron una casa en concreto, al final la señora Karime fue sola a la Ciudad de México para cerrar el trato de comprar la casa", recordó uno de los elementos.Esa casa se ubica en un exclusivo fraccionamiento en Paseo del Parque, casi esquina con avenida de los Poetas.El jueves 13 de octubre, cinco días antes de que se librara una orden de aprehensión en su contra, el exgobernador Javier Duarte jugó en el exclusivo Club de Golf Xalapa.Recién acababa de pedir licencia como gobernador, para supuestamente enfrentar las acusaciones en su contra en los juzgados."Estaba contento, confiado", nadie imaginó la fuga, contaron sus exescoltas.El Club de Golf de 9 hoyos se ubica cerca de donde Duarte rentó una residencia con recursos del Estado, en el Fraccionamiento Campestre.Ahí en esa casa en decenas de ocasiones el exmandatario mandó a asar carne y ofreció vinos y licores a su círculo de amigos, entre ellos, empresarios y algunos exmandos militares que laboraron en el estado."Era el más escandaloso, sus carcajadas eran estruendosas, se ponía el guante blanco, mandaba a su caddie de golf a cargar palos, repelente de insectos, bloqueador solar y hasta su sombrero de cazador para ir al campo a jugar."No sabía gobernar, pero era bueno para el golf", narró un exmando naval que fue desplegado a Veracruz en el apogeo de Duarte.El teléfono ya lo había hecho a un lado."Duarte ya no contestaba el teléfono, sólo atendía llamadas que conocía, casi todas las llamadas eran para cobrarle, de proveedores", confiaron fuentes del Estado.Hasta el lunes 17 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) libró la orden de aprehensión, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Hasta el momento, el veracruzano se encuentra prófugo de la justicia.

