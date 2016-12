Identifica Guevara vehículo de agresores; descarta perdón

Toluca– La senadora Ana Gabriela Guevara identificó ayer la camioneta de sus agresores y descartó que vaya a otorgar el perdón o a permitir la figura jurídica de la mediación ante el proceso jurídico que lleva ante la PGR por las agresiones físicas que sufrió en la carretera México-Toluca en días pasados.Guevara espera que su caso se lleve hasta las últimas consecuencias jurídicas en las que un juez pueda sentenciar a los victimarios de su caso."Hasta que el juez lo determine, yo mientras tanto seguiré adelante, y yo ni me voy a mediar y tampoco doy el perdón", afirmó."Yo voy a ser prudente y paciente de que la autoridad va a hacer su trabajo y una vez que caiga esto a manos de un juez y el juez determine cuál va a ser la pena o cuáles serían los delitos que se le imputen".Guevara acudió ayer a las instalaciones de la delegación de la PGR en el Estado de México para identificar el vehículo que abordaban sus presuntos agresores.Tras salir de la diligencias, Guevara confirmó que la camioneta que fue hallada y asegurada en la Ciudad de México y posteriormente trasladada a las instalaciones de la delegación de la PGR en el Estado de México es la correcta.La también medallista olímpica explicó que como parte de su visita a la delegación conoció los avances de la investigación de su caso.Asimismo, indicó que no recibió llamada del Gobernador Eruviel Ávila tras los hechos ocurridos y que las autoridades judiciales mexiquenses estuvieron al pendiente de su caso sólo los primeros días."Recibí la atención los primeros días, no he tenido respuesta de ellos, repito, hay avances sustantivos en el tema y espero que se pueda llegar hasta la última consecuencia no quisiera yo emitir un juicio personal", expresó.Guevara dijo que conoce de la postura de la familia del ex policía mexiquense que es reconocido como uno de los agresores, que refieren que la senadora inició con la agresión el día del incidente.

