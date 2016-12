Defiende Segob separar labor anticrimen

Ciudad de México— Las fuerzas federales no pueden tener la responsabilidad que le toca a las autoridades locales en materia de seguridad pública, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.En un diálogo con empresarios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el funcionario hizo un nuevo llamado a los estados y municipios a hacer un esfuerzo en lo local para fortalecer sus instituciones."Como lo hemos dicho aquí y en todo México, no pueden estar nuestras Fuerzas Armadas ni la Policía Federal teniendo la acción o responsabilidad que le toca a la autoridad local o municipal", sentenció."Decíamos en ese tiempo que tenían que formarse Policías y si bien hoy hay un grupo importante de seguridad estatal (en Tamaulipas), pues prácticamente nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal en algunos casos están haciendo el trabajo de policías municipales, y esto ni aquí en Tamaulipas ni en todo el país se puede mantener".Previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizará este martes en Palacio Nacional, el secretario enfatizó que lo que sí se puede mantener de parte de la Federación, es coordinación, respaldo y apoyo a los estados.El tema de seguridad, subrayó Osorio Chong en un evento previo en la misma ciudad, hay que atenderlo de frente, con firmeza, seriedad y transparencia, para devolverle la tranquilidad a los habitantes."Cómo pensar en seguridad y tranquilidad si es que no tenemos, todavía, aún más, (denuncias), necesitamos más denuncia. Necesitamos su participación, sí necesitamos su apoyo, sí necesitamos generar un frente común."Para que entonces las autoridades puedan funcionar, actuar y responder ante el llamado de la sociedad. Es con y sólo con la participación de la sociedad como se puede hacer un antes y un después", abundó.En presencia del gobernador, el titular de la Segob destacó que en días anteriores llegaron a la entidad 500 elementos más de la Policía Federal, para apoyar a la entidad en las tareas anticrimen."Yo quiero refrendar que lo que iniciamos hace un par de años en Tamaulipas no sólo continuará, sino se reforzará para darles a ustedes, a todos, el apoyo y respaldo que el residente Enrique Peña Nieto comprometió", expresó.Tras presumir que los 14 delincuentes más buscados en la entidad al inicio del sexenio ya fueron detenidos, Osorio Chong anunció que la Federación también enviará a la entidad dos unidades antisecuestro más, con elementos de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas."Estaremos combatiendo el tema de secuestro, que no es para liberar solamente, a quienes han sido privados de su libertad, sino para detener a los delincuentes. De eso se tratan las unidades antisecuestro y vamos a reforzar también las carreteras.

