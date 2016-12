Predomina en EU heroína mexicana

Ciudad de México— Cárteles mexicanos están aprovechando la creciente demanda de heroína en Estados Unidos para extender sus redes y dominar casi en su totalidad el mercado de esta droga, señala el más reciente reporte de la Agencia Antidrogas (DEA) de ese país.Las organizaciones mexicanas están proveyendo de la droga a los nuevos usuarios de heroína, los cuales se duplicaron entre 2007 y 2014, señala el informe, que cita datos de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de EU.El número de estadounidenses que contestó que había comenzado a usar heroína el año previo pasó de 106 mil en 2007 a 212 mil en 2014.Y muchos de estos nuevos usuarios están optando por la heroína mexicana, que se puede inhalar, es más pura y barata.Según el informe de la DEA, un kilo de heroína de Afganistán o del suroeste de Asia es entre 5 mil y 10 mil dólares más caro que el mexicano.Fuentes de la Defensa Nacional de México calculan que un kilo a la venta en EU podría alcanzar los 80 mil dólares.Mientras los traficantes asiáticos introducen vía aérea cargamentos que apenas suman algunos kilos, los mexicanos están introduciendo toneladas de heroína usando las rutas por la frontera y las células de distribución que han empleado durante décadas para la mariguana y la cocaína.Los cárteles mexicanos prácticamente no tienen competencia en el mercado de la heroína en Estados Unidos.Desde 2008, los aseguramientos de heroína en la frontera México-Estados Unidos han crecido alrededor de 350 por ciento, pasando de 559 kilogramos en 2008 a 2 mil 524 kilos en 2015, señala el informe de la agencia antidrogas.Según la DEA, el tráfico de heroína desde México es una de las principales amenazas que enfrenta el país en materia de drogas, debido al rápido crecimiento en el número de usuarios y las muertes por sobredosis, las cuales se han triplicado entre 2010 y 2014.El dato más reciente indica que 10 mil 574 personas murieron por sobredosis de heroína en Estados Unidos en 2014.Este fenómeno ha sido aprovechado por Donald Trump. Días antes de la elección de noviembre pasado dijo en un mitin en New Hampshire que el muro en la frontera con México no sólo parará a los traficantes de personas, sino también a la heroína "que está envenenado a nuestros jóvenes".Un estudio de la investigadora norteamericana Shannon Monnat divulgado a inicios de diciembre señala que Trump ganó ampliamente y obtuvo miles de votos más que Mitt Romney en 2012 en los estados y zonas más golpeadas por la epidemia de "heroína" en Estados Unidos.De acuerdo con el informe, en el corto plazo entre las organizaciones criminales trasnacionales no hay quien pueda hacer frente a los cárteles mexicanos en el tráfico de heroína a Estados Unidos.Cuentan con un suministro estable de opio en los campos de Guerrero, Chihuahua, Durango y otros estados de la República, además, de que están innovando en el procesamiento de droga en laboratorios.Los cárteles que según la DEA operan en Estados Unidos (Sinaloa, Golfo, Juárez, Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana-Caballeros Templarios y Zetas) están traficando heroína, además de metanfetaminas mariguana y cocaína.

