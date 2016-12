Arrestan a 10 con 6 cadáveres en Jalisco

Guadalajara— Envueltos en bolsas de plástico transparentes estaban los seis cadáveres que fueron localizados durante un operativo conjunto de corporaciones de seguridad, en la Colonia El Zalate, informó el Fiscal General, Eduardo Almaguer, durante una rueda de prensa.“Al realizar la inspección correspondiente localizaron en la caja de la camioneta pick up cinco cuerpos cubiertos con bolsas de plástico transparente”, relató Almaguer.De acuerdo con el Fiscal, las autoridades recibieron un reporte al 066 sobre la presencia de dos vehículos en los que viajaban varios hombres armados.Como parte del operativo conjunto de seguridad, policías de Tlaquepaque, militares de la Quinceava Región Militar, gendarmes estatales y oficiales federales localizaron una camioneta Dodge Ram blanca, junto a una Chevrolet Yukon color plata.Los vehículos estaban en la Calle Salvadores, cerca del cruce con la Carretera que va a San Martín El Verde, en los Límites de los municipios de Tlaquepaque y El Salto.Y tras una revisión localizaron los cuerpos y detuvieron a 10 sujetos. En un inicio la Fiscalía había manejado que la cifra de cadáveres era cinco, pero después corrigió a seis.Se trata de José Fabián “N”, de 27 años, Édgar “N”, de 24, José “N”, de 29, Raúl “N”, de 37, Miguel “N”, de 30, Arturo “N”, de 36, Yurko “N”, de 32, Javier “N”, de 28, Jonny “N”, de 25, y Óscar “N”, de 44, ya que el nuevo sistema de justicia no permite a las autoridades revelar los nombres completos.Extraoficialmente gendarmes locales informaron que en el lugar se encontró una credencial como vigencia del 28 de Febrero de 2019 que acredita a Yurko Alejandro Frausto González, como policía investigador B, de la Fiscalía General del Estado.Durante la rueda de prensa las autoridades no permitieron hacer preguntas.

