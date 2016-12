AMLO es visto por inversionistas de NY y Londres como Lula

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es visto por los inversionistas de Nueva York y Londres como el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que moderó su discurso sobre la economía y exige reducir la deuda del gobierno.“Nos reunimos con inversionistas en Nueva York, Connecticut, Boston, Londres, (Andrés Manuel López Obrador) sí es un tema por el que te comienzan a preguntar”, dijo Raúl Martínez-Ostos, presidente y director General de Barclays México. “El López Obrador de 2006 es distinto al López Obrador de hoy, pues ha salido a decir que la deuda de México está muy alta y ha cambiado su retórica un poco en su agenda económica”.El nombre de Andrés Manuel está ahí en la mesas de los interesados por hacer negocios en México durante los próximos años, pero aún falta que pasen muchas cosas, especialmente las elecciones en algunos estados a mediados de 2017, que “definirán la estrategia política de distintos partidos políticos” en el país de cara al 2018, expresó el directivo del banco de inversión.“Los inversionistas ven (a Andrés Manuel López Obrador) como un tema a seguir en los 12 y 24 meses, y en la medida en que vayamos acercando irá siendo más importante”, aseguró Martínez-Ostos.“López Obrador va a ser presidente y Morena va a tener gobernador o gobernadora en el Estado de México, con todo y su compra de votos no les va alcanzar para sus fraudes electorales”, dijo José Ramón López, el hijo mayor del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, a finales de noviembre en una gira por varios municipios mexiquenses. El tabasqueño está al frente de las encuestas de intención de voto realizadas en diversas ciudades de México.Andrés Manuel es visto como Luiz Inácio Lula da Silva entre los inversionistas extranjeros, quienes preguntan qué tan buenas o malas son sus ideas de izquierda, señaló Marco Oviedo, economista en jefe para Barclays México.Lula fue candidato a la presidencia de Brasil en 1989, 1994 y 1998, pero fue hasta 2002 cuando logró llevarse la victoria. Durante sus ocho años como presidente del país hizo reformas y radicales cambios que produjeron la transformación social y económica del mismo, que triplicó su PIB per cápita, según el Banco Mundial (BM).Raúl Martínez-Ostos agregó que los inversionistas no están casados con un partido político en México.“No quiero hablar de López Obrador, ni del PAN, ni del PRI, porque no es nuestra posición como banco. Sin embargo, el mercado aprecia certidumbre y una claridad en términos de la política económica”.Hace 16 años había partidos que no atacaban y criticaban a la ortodoxia de la política económica, pero hoy en 2016 “eso ya no es el debate y vean el presupuesto aprobado en el Congreso de la Unión”, comentó el director de Barclays.“El país no puede estar endeudándose ni tampoco adoptar actitudes populistas”, concluyó Martínez-Ostos.