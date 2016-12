Identifica Guevara a atacante; ratificará denuncia

Ciudad de México— Tras darse a conocer en diversos medios de información una fotografía de Fabián España, a quien la PGR señala como sospechoso de haber golpeado a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa (PT), ella dijo que se trata del atacante principal.“Él manejaba”, afirmó la medallista olímpica. Según su relato, el hombre, que en la fotografía aparece con cabello corto, fue quien la atacó a patadas, junto con otros tres agresores.Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) termine el peritaje al vehículo del agresor, ella podrá presentarse a ratificar la denuncia que levantó por el ataque que la llevó al hospital, el domingo 11 de diciembre.En entrevista, la atleta medallista olímpica dijo que ante las autoridades presentará su defensa, luego de que un pariente del propietario del vehículo formuló declaraciones a los medios.Guevara Espinosa señaló que no ha tenido más contacto con las autoridades que llevan el caso desde que le indicaron que la camioneta del agresor fue hallada en la delegación Gustavo A. Madero.Los abogados de la senadora todavía no han abierto la diligencia para tener acceso a la carpeta de investigación, y en ese sentido ella sólo cuenta con la información del caso que ha aparecido en los medios de comunicación, dijo.Uno de los parientes de quien ella identifica como el conductor de la camioneta y principal atacante en su contra del grupo de cuatro que le causó lesiones, dio declaraciones a los medios en las que señala a Guevara como la agresora inicial.“Son especulaciones, versiones terceras, cuartas”, que la senadora decidió no rebatir en los medios. Su exposición correrá, en lo inmediato, ante el Agente del Ministerio Púbico que integra el expediente del caso.“Si no tuviera culpa, podría ser localizado”, dijo del presunto atacante que la misma Guevara Espinosa identificó la noche del viernes, al aparecer en los medios de comunicación la fotografía que la PGR obtuvo.

