Da PRI vía libre a diputados en tema de bono

Ciudad de México— El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados determinó que sus 207 diputados federales tienen la absoluta libertad de decidir el destino que le darán a los 150 mil pesos que se autoaprobaron el pasado miércoles y que forman parte del “bono secreto”.De manera paralela, hasta ayer 15 diputados federales del PRI rechazaron o decidieron donar los 150 mil pesos; con ellos, la cifra llega de legisladores que no se han quedado con estos recursos suman ya 82.A través de un comunicado, la fracción del PRI atajó todas las dudas que se generaron en torno a la utilización de los recursos después de que el vicecoordinador del tricolor en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el bono no podría ser donado y de hacerlo así, los legisladores lo tendrían que restituir a las arcas de la Cámara de Diputados.“Los 207 diputados que integran el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, tienen la absoluta libertad de decidir el destino que darán a los recursos que, por acuerdo de la Secretaría General, se pusieron a su disposición a través del Comité de Administración para el apoyo parlamentario y la gestión social”, describió el comunicado.En la comunicación, la fracción del tricolor detalló que la Secretaría General de la Cámara de Diputados, encargada de la administración de San Lázaro, en coordinación con el Comité de Administración “determinaron, como cada año, destinar una suma, por igual para los 500 diputados federales, a fin de atender necesidades de gestión social, para hacer frente a los aguinaldos de sus colaboradores que no están en la nómina oficial y para los gastos que el desempeño de su labor de representación popular implican”.Apenas el pasado jueves, El Universal publicó que la falta de reglas de operación, provocó que los diferentes diputados federales se confrontaran y se enredaran sobre el destino que le darán al bono secreto de 150 mil pesos que se les otorgará en esta Navidad a los legisladores federales.

